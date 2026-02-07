Zorica odlučila da napravi ŽURKU, Desingerica joj dobacio: To će biti DIDI PARTI! KEMIŠ ĆE BITI GLAVNI GLUMAC!

Da li će se zaista desiti?

Nakon što je Đorđe Jovanović završio svoj nastup i dobio sva četiri glasa, žiri je otkrio koliko ih je razgalio. U skladu sa tim, Zorica Bruncil najavila je žurku u svojoj vili kada se sezone približi kraju.

- Imam jedan predlog, kad bude pred kraj sezone, mi ćemo da pozovemo one pevače koji nas, što kaže Jelena, rade, i kod mene ćemo da pravimo žurku i da se provedemo za sve pare - rekla je Zorica.

- Desingerice, da li ćeš ti biti pozvan - prokomentarisala je voditeljka Bojana.

- Ja sam pričala koga ćemo od pevača zvati, a Desingerica će biti gost, normalno, da se provedemo, da se utreskamo načisto - rekla je Zorica.

- To će biti jedini moj izlazak u ovoj godini, pošto ne izlazim, i jedva čekam da me neko pozove - navela je Jelena.

- Zorica Didi parti da napravi - rekao je Despić.

- Budalo! Zorice ne reaguj - rekla je Karleuša.

- To je u Americi jaka priča - rekao je Desingerica.

- Despiću, je l' ti znaš da ja znam Didija, to ništa nije istina što oni kažu. Hteo je da kaže da će biti divlja, mega žurka, gde će se svašta raditi, ali sve će biti tajno, neko će posle toga ići u zatvor - rekla je Jelena.

- Tu će glavni glumac biti Kemiš - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.