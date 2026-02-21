ŠOK NA SAMOM POČETKU! Zorica Brunclik se nije pojavila u emisiji, u njenu stolicu seo Kemiš, evo šta je razlog

Ovo niko nije očekivao.
Na samom početku emisije "Pinkove zvezde" voditeljka Bojana Lazić najavljivala je žiri, a onda je otkrila da je došlo do male zamene. Umesto Zorice Brunclik, večeras na njenom mestu sedi njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš.
- Vreme je da najavimo zamenu, pojačanje, iako ona nema zamenu, Zorica Brunclik večeras nije sa nama, ali tu je veštačka inteligencija - Kemiš - rekla je voditeljka Bojana, nakon čega se Kemiš poklonio publici.
- Koristi iste fore kao Zorica, ka publici - dobacila je Jelena.
- Ja sam ovde zamena, avatar, ona leži kući, gleda nas uživo, prati, čuje - naveo je Kemiš.
- Nešto si se ugojio avatare, Zorica bi u tome malo tanje izgledala - rekla je Karleuša.
- To si mislila na Dragana, jer on je mali dekica debeljuca - rekao je Kemiš.
Bojana je istakla da će Zorica sve vreme večeras biti na vezi sa Kemišom, te da će zajedno donositi odluke, a on je to potvrdio.
- 40 godina mi šapuće, pa može i večeras - rekao je on.
Autor: R.L.