ŠOK NA SAMOM POČETKU! Zorica Brunclik se nije pojavila u emisiji, u njenu stolicu seo Kemiš, evo šta je razlog

Ovo niko nije očekivao.

Na samom početku emisije "Pinkove zvezde" voditeljka Bojana Lazić najavljivala je žiri, a onda je otkrila da je došlo do male zamene. Umesto Zorice Brunclik, večeras na njenom mestu sedi njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš.

- Vreme je da najavimo zamenu, pojačanje, iako ona nema zamenu, Zorica Brunclik večeras nije sa nama, ali tu je veštačka inteligencija - Kemiš - rekla je voditeljka Bojana, nakon čega se Kemiš poklonio publici.

- Koristi iste fore kao Zorica, ka publici - dobacila je Jelena.

- Ja sam ovde zamena, avatar, ona leži kući, gleda nas uživo, prati, čuje - naveo je Kemiš.

- Nešto si se ugojio avatare, Zorica bi u tome malo tanje izgledala - rekla je Karleuša.

- To si mislila na Dragana, jer on je mali dekica debeljuca - rekao je Kemiš.

Bojana je istakla da će Zorica sve vreme večeras biti na vezi sa Kemišom, te da će zajedno donositi odluke, a on je to potvrdio.

- 40 godina mi šapuće, pa može i večeras - rekao je on.

Autor: R.L.