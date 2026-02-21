Spaljena, objasniću ti kao TELETU! Desingerica potkačio Karleušu, ona odbrusila i njemu i Viki: J*bem te glupog, kokoške neće da mi sole pamet (VIDEO)

Žestoko!

Nakon nastupa Harisa Kajevića, koji je dobio sva četiri glasa, došlo je do manje rasprave između njegove mentorke Jelene Karleuše i Desingerice.

- Meni je dosta bilo sterilno, pogotovo za takmičenje, jer ima ljudi koji baš idu pun gas, što kaže Bosanac bilo je lepo, ali ne sme da bude samo lepo. Bio si mi kao neki sloumoušun, a dođe druga pesma, znaš ti kako to Đani šuri. Ja sam dao da jer si vokalno dobar, lepo pevaš, ali za četvrti krug mora da bude pun gas, baš je bilo sterilno mleko, kao za neku lepšu priredbu - rekao je Desingerica, a zatim nastavio:

- Ovo nije muzička škola, nego takmičenje za zvezdu, ne treba skroz tačno da se peva, nego da bude energije i manipulacije, cela figura treba da mi drži pažnju. Dobio si četiri da, to znači da će Jelena imati više vremena, a manje kandidata da radi s njima - rekao je on.

- Kako manje kandidata - pitala je Karleuša.

- Šta ti je, spaljena? Pa mora neko i da ispadne, četvrti krug kad dođe, biće manje kandidata - rekao je Desingerica.

- Pa on je dobio četiri da, znači on se ne smanjuje nego ostaje isto, j*bem te glupog. Hajde pošto ja imam kosu, a ti nemaš, ti mi objasni - rekla je Jelena.

- Evo, kao teletu. Imaš 60 ljudi, ispadne ti četrdeset, radićeš sa 20 - rekao je on.

- Ali pošto meni niko ne ispada, hvala, glupi smo, ispali smo glupi - rekla je Karleuša.

- Rekao je da ćeš sa njim imati više vremena... Ti nam svima soliš pamet a ne razumeš šta je hteo da ti kaže - rekla je Viki.

- I ti si glupa kao tvoj dečko... Kokoške da mi sole pamet neće moći ni ove godine... Ti ne možeš ni u šali da ponoviš ovo što je on otpevao - rekla je Jelena Despiću.

Autor: R.L.