Zoroljube, ne puštaj j*ja! Desingerica naterao Kemiša da PROKLJUČA, on prozvao Viki za njeno pevanje, Karleuša počela da je brani (VIDEO)

Kakav karambol!
Nakon što je Aleksa Marković završio svoj nastup, došlo je do žestokog obračuna između Miroljuba Aranđelovića Kemiša, koji u ovoj emisiji menja njegovu mentorku Zoricu Brunclik, i ostalih članova žirija.
- Moj savet ti je da ne puštaš j*ja od početka jer nisi u pravu. Za ovog kandidata bi trebalo da sedneš, saslušaš i okej. Jer se greške čuju, ništa nije zlonamerno, mali si još novi u ovome, Zoroljobu pričam. Znaš zašto je da, jer sam tata i jer mi se može, precedavajući sam - rekao je Desingerica.
- Ja bih voleo da čujem i Viki i Karleušu kako su pevale sa 17 godina, ja znam kako su one pevale. Sve što ste rekli stoji, ali to se treba izmeniti u budućnosti, on ima dušu - rekao je Miroljub.
- Jedno je njegovo neiskustvo, to može da se sredi, ali loš manir pevanja i taj grub vibrato, ne bih da ulazim da li može da se ispraviti - rekla je Viki.
- I sa tobom su radili Viki - rekao je Kemiš.
- Šta su radili, ona je pevačina, šuri od 17. godine - rekla je Jelena.
Autor: R.L.