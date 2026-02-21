AKTUELNO

Zoroljube, ne puštaj j*ja! Desingerica naterao Kemiša da PROKLJUČA, on prozvao Viki za njeno pevanje, Karleuša počela da je brani (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Kakav karambol!

Nakon što je Aleksa Marković završio svoj nastup, došlo je do žestokog obračuna između Miroljuba Aranđelovića Kemiša, koji u ovoj emisiji menja njegovu mentorku Zoricu Brunclik, i ostalih članova žirija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moj savet ti je da ne puštaš j*ja od početka jer nisi u pravu. Za ovog kandidata bi trebalo da sedneš, saslušaš i okej. Jer se greške čuju, ništa nije zlonamerno, mali si još novi u ovome, Zoroljobu pričam. Znaš zašto je da, jer sam tata i jer mi se može, precedavajući sam - rekao je Desingerica.

- Ja bih voleo da čujem i Viki i Karleušu kako su pevale sa 17 godina, ja znam kako su one pevale. Sve što ste rekli stoji, ali to se treba izmeniti u budućnosti, on ima dušu - rekao je Miroljub.

- Jedno je njegovo neiskustvo, to može da se sredi, ali loš manir pevanja i taj grub vibrato, ne bih da ulazim da li može da se ispraviti - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- I sa tobom su radili Viki - rekao je Kemiš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta su radili, ona je pevačina, šuri od 17. godine - rekla je Jelena.

Autor: R.L.

