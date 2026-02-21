Mirnes došao OFARBAN U ROZE, prerušio se u Zoricu! Kemiš doživeo POMRAČENJE (VIDEO)

Kakav stajling!

Naredni takmičar koji se predstavio ove noći bio je Mirnes Muslim, koji je otpevao pesmu Zorice Brunclik "Kada bi me pitali", a njegov mentor je Desingerica.

Odmah potom, Mirnes je promenio ritam i otpevao čuveni hit DJ Krmka "Armani", a nakon nastupa žiri je rekao svoje, Bosanac i Kermiš dali su "Ne", dok su Viki i Jelena glasale pozitivno.

Ono što je interesantno jeste da je Desingerica izašao sa njim na scenu i za drugu pesmu mu pevao "prateće vokale".

- Zoroljub tako kvari ovo, da ja ne mogu da verujem. Naša draga Zorica da je tu, ne da bi se provela i da bi dala za ovo, garantujem, ovo je zlica mala, ovaj čovek, Zoltan - rekao je Desingerica.

- Pa vi ste spremali za Zoricu iznenađenje - rekla je Viki.

- Zorica bi procvetala, kunem ti se - rekao je Desingerica.

- Baš mi je žao što kraljica nije s nama, brz oporavak - rekao je kandidat.

- Hajde da čujemo ove dve dame koje su prošlom kandidatu dale ne, a na ovo da, Viki akademski građanin i Karleuša svetska zvezda, da ih čujemo - rekao je Kemiš.

- Ovo je šoubiznis, ima vrhunskih pevača na koje smo ponosni, i naravno da ti ni ne pokušavaš da se takmičiš u tom maniru, da se natpevavaš, jer si sebe prepoznao kao šoumena i to jako lepo radiš. Meni se to jako dopada, sa svojim mentorom odabereš tako dobar repertoar, ovaj put si se čak potrudio da ofabarš i boju kose, da obučeš stajling. Pevački nije tvoj adut, jeste se potrudio, napravio je napredak, ali to nije nešto sa čim mi bili zadovoljni, ja njega ni ne ocenjujem kao pevača nego kao šou program. Pogotovo druga pesma, kad napraviš taj klik, promeniš pogled, promeniš stav i meni se to dopada, jedinstven si - rekla je Viki.

- Mi smo profesionalci, znamo na koji način pristupamo kandidatu, mi ovog dečka ne gledamo kao pevača, nego kao zabavljača, čim su mnogo bolji pevači ispali pre njega, znači da mi cenimo kod njega nešto drugo - rekla je Jelena.

- Zbog takvog žirija - rekao je Kemiš.

- Dolazimo do generacijskog sukoba, do sukoba u shvatanju šoubiznisa - rekla je Jelena.

- Ja to ne mogu da slušam, ja jesam zamena, ali očigledno da ovo nije za mene, nemoj da pričaš, ja sam prodicent Jelena, ja mogu da nabrojim od Đanija koje sam ja iznedrio. Molim te u okviru tvog znanja i tvoje popularnosti komentariši adekvatno, ja ti dajem savet, danas sam tu, sutra nisam - rekao je Kemiš.

- Sredićemo ti da budeš i sutra tu, nemoj da plačeš - rekao je Desingerica.

- Ako ovog malog ne uštrojite, ja napuštam istog trenutka. Nije to generacijski jaz, ovo je nepoštovanje mojih godina umetničkog rada - naveo je Kemiš.

- Mi ne uštrojavamo, to se radilo pedesetih i šezdesetih - rekla je Jelena.

- Vas dve ispadate smešne - rekao je Kemiš.

- Ovo je šou, Miroljube, da ne kažem nešto drugo. Ja bih često volela da ga uštrojim, ali večeras bih baš volela da vidim do kraja čime raspolaže - rekla je Karleuša.

- Čupavi, moraš da ćutiš sačekaj - dobacio je Desingerica.

- DJ Krmak, čovek dobro peva, a ti ne pevaš. Ti si u drugom krugu prošao na g*zove, svi smo se zabavili, rekao sam ti da ćeš morati pevati, nemaš vibrato, ne može da prođe na osnovu toga što mi cenimo ovde, svi ovde su rekli da gledaju pevanje, na osnovu toga ti ne mogu dati glas, u svakoj reči na prvoj pesmi si bio falš, ti si meni bezgranično simpatičan sve je to divno, ali što oči vide, uši ne mogu podneti, onda te je uvukao u falš tokom njegovog uletanja - rekao je Bosanac.

