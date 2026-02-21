NEZAPAMĆEN SKANDAL! Posle jedne Desingericine rečenice KEMIŠ NAPUSTIO EMISIJU (VIDEO)

Potpuni raskol u žiriju.

Nakon što je Desingericin kandidat Mirnes Muslim završio svoj nastup, došlo je do žestokog okršaja između članova žirija, tako da je Kemiš na kraju napustio emisiju.

- Prvo, ovde se spominje sukob generacija, to nije sukob generacija, ovo je sukob znalaca i neznalaca. Ovo je sukob dva producenta, sa dve pevačice koje su bile u početnoj fazi, pa su napredovale - rekao je Kemiš.

- Dve jadnice koje nemaju pravo da pričaju sa dva profesionalca - rekla je Jelena.

- Je l' ti sebe smatraš producentom? Ti si svirač, drndač dugmića - rekao je Desingerica.

- Ljudi, ćao batice - rekao je Kemiš i izašao iz emisije.

- Ovo je vređanje muzičara koji svira klasičnu muziku, kome ti ne možeš ni kofer nositi majstore - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.