ŠOK ZA ŠOKOM! Nakon što je Kemiš napustio emisiju i ODBIO da bude Zoričina zamena, evo ko je zauzeo njenu stolicu (VIDEO)

Da li će i njega Desingerica uspeti da izbaci iz takta?!

Miroljub Aranđelović Kemić ovu emisiju trebalo je da bude zamena u žiriju svojoj supruzi Zorici Brunclik, ali on je već nakon nekoliko kandidata, uvređen Desingericinim komentarom, napustio emisiju i prestao da žirira. Zbog toga je njegovo mesto morao da zauzme Ognjen Amidžić.

- Dali smo sve od sebe, kako bi Kemiš ostao u žiriju, kao zamena njegove supruge Zorice Brunclik, međutim nismo uspeli u tome. Mi ništa ne prepuštamo slučaju - rekla je Bojana.

- Znala sam da će do ovoga da dođe na početku emisije još, davala sam ti Viki znake da ovog tvog malog Zoltana smiriš - rekla je Jelena.

- Mora malo biti tvrd orah za ovu stolicu, svi misle da je lako sedeti ovde i krenuti da se mačuješ - rekao je Desingerica.

- Neko ko je prošao sve moguće forme televizijske, moj kolega Ognjen Amidžić - navela je Bojana.

- Ja ću zbog vanredne situacije ću zauzeti mesto Zorice i Miroljuba i trudiću se da do kraja emisije da se borim za njihove kandidate, pokušaću vaše da ukanalim, šalim se, trenutno ću se boriti za stolicu broj tri - rekao je Ognjen.

- Pokušaj broj tri, Despiću, isteraćeš nam svakog iz ove stolice, hajde smiri se malo - rekla je Jelena.

- Ovo je sad Zogoljub - naveo je Desingerica.

Autor: R.L.