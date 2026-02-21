AKTUELNO

Domaći

ŠOK ZA ŠOKOM! Nakon što je Kemiš napustio emisiju i ODBIO da bude Zoričina zamena, evo ko je zauzeo njenu stolicu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će i njega Desingerica uspeti da izbaci iz takta?!

Miroljub Aranđelović Kemić ovu emisiju trebalo je da bude zamena u žiriju svojoj supruzi Zorici Brunclik, ali on je već nakon nekoliko kandidata, uvređen Desingericinim komentarom, napustio emisiju i prestao da žirira. Zbog toga je njegovo mesto morao da zauzme Ognjen Amidžić.

- Dali smo sve od sebe, kako bi Kemiš ostao u žiriju, kao zamena njegove supruge Zorice Brunclik, međutim nismo uspeli u tome. Mi ništa ne prepuštamo slučaju - rekla je Bojana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znala sam da će do ovoga da dođe na početku emisije još, davala sam ti Viki znake da ovog tvog malog Zoltana smiriš - rekla je Jelena.

- Mora malo biti tvrd orah za ovu stolicu, svi misle da je lako sedeti ovde i krenuti da se mačuješ - rekao je Desingerica.

- Neko ko je prošao sve moguće forme televizijske, moj kolega Ognjen Amidžić - navela je Bojana.

- Ja ću zbog vanredne situacije ću zauzeti mesto Zorice i Miroljuba i trudiću se da do kraja emisije da se borim za njihove kandidate, pokušaću vaše da ukanalim, šalim se, trenutno ću se boriti za stolicu broj tri - rekao je Ognjen.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pokušaj broj tri, Despiću, isteraćeš nam svakog iz ove stolice, hajde smiri se malo - rekla je Jelena.

- Ovo je sad Zogoljub - naveo je Desingerica.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Zadruga

SUKOB EPSKIH RAZMERA! Milena Kačavenda i Uroš Rajačić uputili jedno drugom NAJGNUSNIJE uvrede, pa se umešao Gačić i uspeo da isprovocira BOKSERA! (VID

Zadruga

BACIO UDICU! Asmin krenuo po planu da osvaja Jovanu pevačicu, evo šta joj je obećao! (VIDEO)

Zadruga

'OPERI OBRAZ!' Ša i Uroš u novom sukobu, provokacije se samo nižu, a uvredama nikad kraja! Uroš ponovo uspeo da izludi REPERA! (VIDEO)

Zadruga

Bolje sprečiti, nego lečiti: Gastoz preduzeo mere predustrožnosti da ne bi probudio Helgu u Anđeli! (VIDEO)

Zadruga

Da li će mu Maja doneti sreću? Ivan spreman da napravi 20.000 na ruletu njenim parama! (VIDEO)

Domaći

DEFINITIVNO REŠILI DA DAJU DRUGU ŠANSU! Janjuš i Aneli ponovo u ljubavi, pljušte poljupci i zagraljaji! (VIDEO)