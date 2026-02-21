Zove me na večeru, ali da ja platim? Karleuša bacila oko na Kenanovog tatu, odmah dobila povratnu: Ja da sam mu žena...

Interesantno!
Nakon nastupa Kenana Hadžića, koji je dobio sva četiri pozitivna glasa, Jelena Karleuša se prisetila da je i prošli put čavrljala sa njegovim ocem, pa ga je upitala gde je on ovoga puta.
- Nego reci ti meni Kenane gde ti je tata - pitala je Jelena.
- Pošto sam ja odradio sklekove po Jeleninoj želji, nadam se da će mene Jelena povesti na večeru jer sam ogladnio od čekanja Kenana da dođe na red - rekao je tata iz bekstejdža.
- Je l' to poziv na večeru ali da ja platim - pitala je Jelena.
- Kod mene su marke, nemam dinara - rekao je Kenanov tata.
- Promeniću ti ja marke, ne boj se - dobacio je Bosanac.
- Tata, da te pitam je l' postoji mama? Ako dođe i mama, onda vas oboje vodim - rekla je Jelena.
- Preko granice ne nosimo venčani list - rekao je tata.
- Ja da sam mu žena u Sarajevo se ne bi vratio - rekla je Jelena.
Autor: R.L.