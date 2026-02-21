AKTUELNO

Domaći

Zove me na večeru, ali da ja platim? Karleuša bacila oko na Kenanovog tatu, odmah dobila povratnu: Ja da sam mu žena...

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Interesantno!

Nakon nastupa Kenana Hadžića, koji je dobio sva četiri pozitivna glasa, Jelena Karleuša se prisetila da je i prošli put čavrljala sa njegovim ocem, pa ga je upitala gde je on ovoga puta.

- Nego reci ti meni Kenane gde ti je tata - pitala je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pošto sam ja odradio sklekove po Jeleninoj želji, nadam se da će mene Jelena povesti na večeru jer sam ogladnio od čekanja Kenana da dođe na red - rekao je tata iz bekstejdža.

- Je l' to poziv na večeru ali da ja platim - pitala je Jelena.

- Kod mene su marke, nemam dinara - rekao je Kenanov tata.

Foto: TV Pink Printscreen

- Promeniću ti ja marke, ne boj se - dobacio je Bosanac.

- Tata, da te pitam je l' postoji mama? Ako dođe i mama, onda vas oboje vodim - rekla je Jelena.

- Preko granice ne nosimo venčani list - rekao je tata.

- Ja da sam mu žena u Sarajevo se ne bi vratio - rekla je Jelena.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Zadruga

IMAMO OVE DVE METLE! Janjuš najavio haos na žurki, NJIH DVE su mu na 'meti' večeras! (VIDEO)

Zadruga

HOĆU DA JE ŽENA ŽENA! Filip otkrio šta mu je najbitnije kod devojaka, Maja shvatila da NIJE NJEGOV TIP! (VIDEO)

Domaći

TATA JE BOMBA! Karleuša bacila oko na OCA OVOG TAKMIČARA, naterala ga da joj odmah ispuni NOVOGODIŠNJU ŽELJU!

Zadruga

Kad me neko odradi ja to ne mogu da sakrijem: Maja priznala da li je bacila oko na Alibabu! (VIDEO)

Fudbal

Stojaković: Ja sam odgovoran čovek, znam da me čuvaju samo rezultati

Domaći

O OVOJ NOĆI ĆE SE PRIČATI! Otkriveno da Luka HUŠKA Anitu na Anđela, on je nakon toga OSTAVIO! Matora sve prijatelje izdala i postali joj DUŠMANI, Jakš