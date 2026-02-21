IZBACILI BI TE KAO IZ KATAPULTA! Jelena priznala kako bi ona reagovala na SUROVE KOMENTARE ŽIRIJA (VIDEO)

Sigurna je da to ne bi izdržala.

Nakon što je kandidatkinja Jelene Karleuše, Valentina Savović završila svoj nastup, Bosanac joj je poručio da je "neupotrebljiva", zbog čega se Valentina pobunila. Potom je reagovala i Jelena, koja je istakla da je njena kandidatkinja bila i više nego kulturna i fina kakva bi ona bila da joj je neko tako nešto rekao na početku njene karijere.

- Znaš kakva sam ja bila kad sam bila mala, meni neko sa 16, 17 godina kad sam počinjala da mi kaže da sam neupotrebljiva, odmah bih eksplodiralo, ona je jako kulturno rekla - rekla je Jelena.

- Zato što si imala tu drskost, nisi ni išla po takmičenjima zato što bi te izbacili kao iz katapulta - rekla je Viki.

- Oterali bi me sa motkama, spalili bi me - rekla je Karleuša.

- Na svim takmičenjima Jelenina slika, piše "Ne može" - dodao je Desingerica.

- Ne sme da uđe, precrtano - rekla je Karleuša.

Autor: R.L.