Ono što bih im rekla NIJE ZA EMISIJU! Milanka ponovo napravila KARAMBOL, Viki zgrožena: Ja to zovem NEVASPITANIM!

Karleuša stala uz svoju kandidatkinju.

Nakon što je Milanka Stefanović završila svoj nastup i dobila samo jedan pozitivan glas od Desingerice, ponovo je odčulila da se verbalno "obračuna" sa pojedinim članovima žirija.

- Zabranjeno mi je da pričam. Zahvalila bih se svim članovima žirija i smatram da nije bilo baš iskreno glasanje, tebi Desingerice hvala - rekla je Milanka.

- Od koga je bilo najneiksrenije glasanje - pitao je Despić.

- Nemoj da čačkaš mečku. To što bih ja rekla to svakako nije za emisiju, tako da eto na tome će se završiti. Hvala Desingerice što si glasao, cenim jako tvoj rad i tvoje delo - rekla je Milanka.

- Hrabri svakako i iskreni - rekla je Jelena.

- Šta danas zovu hrabrim, ne želim da polemišem - rekla je Viki.

- Nije ništa loše rekla, ali ima svoj personaliti, posebna je - rekla je Jelena.

- To što ti zoveš hrabrim, ja zovem nevaspitanim, večeras nije ni nevaspitana i nekultarna - rekla je Viki.

- Njen personaliti ide ispred njenog pevanja i njen izgled, jako je egzotična - rekla je Karleuša.

Bosanac je u međuvremenu napustio svoju poziciju.

Autor: R.L.