Dva kretena, KOKOŠKA I PETAO! Desingerica i Viki se udružili, pa žestoko zaratili sa Karleušom!

Urlaju svi u isti glas.

Nakon što je Gojko Anačković završio svoj nastup, njegov mentor Bosanac pohvalio ga je, te je istakao da on kao veliki pevač ima pravo da improvizuje, što je zasmetalo Desingerici i Viki.

- Ja bih pozdravio mog kandidata, bio je fantastičan, on je u prvoj pesmi je frazirao na svoj način, nigde nije ispao iz ritma, gde je zakasnio požurio je, to je vrh. Ovo je jedan od najkvalitetnijih pevača ovde - rekao je Bosanac.

- Ma nemoj, a kod mog kandidata se to nije zvalo fraziranje. Dvostruke aršine imaš - dobacila je Viki.

- To je šmekeraj, to se zove u interpretaciji - rekao je Bosanac.

- Ovo je kontradiktorni ljudi - naveo je Desingerica.

- Pričaju kako njima odgovara, ali to je sramota, ima ljudi koji slušaju, koji znaju - rekla je Viki.

- Dosta vas dvoje. Ima šmekeraj u pevanju. Dosta više vas dvoje, kokoška i petao. Samo ekstremno muzikalni pevači mogu da se igraju sa ritmom. A ova dva kretena mogu da nastave do prekosutra da pričaju. Hajde Bojana kaži više ne mogu da im smislim glasove više ove odvratne - rekla je Jelena.

- Despiću, oni misle da sto puta ponovljena laž postane istina - rekla je Viki.

Autor: R.L.