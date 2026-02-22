AKTUELNO

Domaći

Doveden si ovde da te rokamo i da ti pravimo decu! Karleuša i Desingerica započeli RAT DO ISTREBLJENJA: Popustio ti DNEVNI ULOŽAK (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nikad nisu bili brutalniji!

Nakon što je kandidat Stefan Ilić završio svoj nastup, usledila je žestoka rasprava između njegove mentorke Jelene Karleuše i Desingerice.

- Kad on kaže da je precedavajući, mi svi ćutimo jer znamo da je sprdnja, ali treba da mu objasnimo da nije ni "p" od predsednika - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nervozna si, oznojila si se, dnevni uložak ti je pustio, ja ti opraštam, skroz je okej. Spaljena je, ceo dan sedi tu i hoće da ide kući - rekao je Desingerica.

- Meni je Stefan simpatičan od početka, brčići su tu, mutiraš znamo to, ja mislim da je to u ovom trenutku za tri da - rekao je Ognjen.

- Vi svi mislite, ali samo mene rokajte, svi ćete dati da, a mislite drugačije, a samo mene rokajte - rekao je Desingerica.

- Ti si i doveden tu za rokanje, izdrži - rekla je Jelena.

- Ja sam se i porađao i kroz leptira i na carski - vikao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zato se i porađaš, jer te rokamo i pravimo ti malu decu, svi te rokamo i muško i žensko - povikala je Jelena.

Autor: R.L.

