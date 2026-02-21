AKTUELNO

HAOS U PINKOVIM ZVEZDAMA! Kemiš napustio snimanje emisije zbog Desingerice (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock, TV Pink printscreen/Rajko Ristić ||

Kontroverzni reper Dragomir Despić ušao je u raspravu sa harmonikašem i kompozitorom Kemišom, koji večeras u žiriju menja svoju suprugu, pevačicu Zorica Brunclik.

U novoj epizodi muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, koja će večeras biti emitovana na televiziji Pink, došlo je do žestokog sukoba u studiju. Kontroverzni reper Dragomir Despić ušao je u raspravu sa kompozitorom, aranžerom, producentom i virtuozom na harmonici Miroljubom Aranđelovićem Kemišom, koji je te večeri u žiriju menjao svoju suprugu Zorica Brunclik.

Zorica Brunclik izostala je sa prethodna dva snimanja, a prvog dana njeno mesto u žiriju zauzeo je suprug. Međutim, atmosfera se ubrzo zakuvala, a već sledećeg dana Kemiš se nije ni pojavio na snimanju, već je na njegovo mesto, tačnije Zoričino, došla Rada Manojlović.

Desingerica je krenuo da proziva Miroljuba, zbog čega je nastao opšti haos na snimanju Pinkovih zvezda. Despić je upkos napetoj situaciji u studiju, nastavio da ga provocira.

- Ti si svirač - rekao mu je Desingerica, a Karleuša je reperu poručila:

- Ne, ne, on je producent ozbiljan! Miroljubu je u tom trenutku prekipelo, ustao je sa stolice i krenuo da izlazi iz studija. Jelena Karleuša je pokušavala da ga smiri.

- Ne, ma on se zeza, Kemiše - pričala je Jelena, ali se on na to nije obazirao. Onda se u sve uključio Dragan Stojković Bosanac.

- Ovo je ipak vređanje jednog muzičara, kojem ti ne možeš ni kofer nositi, majstore - poručio je Stojković reperu, a on mu je u svom stilu odgovorio:

- Ne mogu zato što sam tata, tata ne nosi kofere.

Autor: Pink.rs

