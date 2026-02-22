Kasapili smo se, sad smo u super odnosima: Desingerica progovorio o jagnjetu na nastupu, otkrio sve o saradnji sa Đanijem, pa priznao: Znam da je estrada dosta dvolična i sujetna

Bez dlake na jeziku!

Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, naš poznati treper ponovo je dospeo u žižu intresovanja zbog toga što je nepoznati čovek izveo jagnje na binu, što, kako on kaže, nema veze s njim i njegovim nastupom.

- Ne znam kako je došlo do toga, kako ja da znam?! Koga sam ja doveo?! Otkud ja znam ko je doveo jagnje! Nisam ja čuvar zoološkog vrta, svako nek radi šta hoće. Kada sam radio, ja sam video da gledaju u jednu tačku, a svi vrište kao neko ludilo, ja se okrećem, ono pufna neka. Ja sam je poljubio i mislio sam da je to to, vidim da stoji tu. Posle sam pokazao mojima da pomere, jer sam bio i ja u šoku, baš pakao. Šta da ti kažem, mediji su mediji, ljudi su ljudi, ne možeš im nikada udovoljiti, znaš, nikome ništa ne valja. Ja sam plaćen da ljudima bude dobro, najveći prioritet su mi ljudi da se vesele, a ne mogu ja da određujem šta neko sme, a šta ne sme - rekao je Desingerica, a onda se osvrnuo na vest o razvodu Vesne i Đoleta Đoganija:

Ja gledam da se ne mešam u tuđe odnose, pogotovo te muške i ženske. Svako ima svoje postupke i posledice, ako neko iznese nešto na binu, bila to ovca ili bilo šta drugo. To je njima bolna tema verovatno i ne treba se mešati u tako privatni ili intimni odnos. Je*iga, sve ima svoje, sve ima svoje posledice i žrtve.

Kada je reč o njegovim odnosima na estradi, s obzirom na to da postoje kolege koje ga vole, a koje ga ne vole, on ističe da je vrlo svestan da na estradi postoji sujeta.

- Kojih pola me ne voli, ko me ne voli?! Znam da je estrada generalno malo komplikovana, dosta dvolična i sujetna, ja sam to prihvatio i to je takav posao, takva vrsta posla. Ima koji nisu dobri sa mnom, pa su sada dobri, 10 odsto me ne voli, a 90 odsto ne znam da li je stvarno ili eto, stvarno gotivi - rekao je Desingerica, a onda je otkrio kako je došlo do saradnje sa Đanijem, pošto će njihov duet vrlo uskoro, kako kaže, ugledati svetlost dana:

Lepo, lepo, to je bilo spontano. Znam da je mega, mega, hteo sam da to stvarno podelim i njega sam čuo na toj pesmi i bio sam u fazonu da on može da isprati taj gas. Pitao sam ga gde je, šta je, kaže on meni: "Sto odsto je dobro čim si to radio", otvorili smo 30 piva i blejali smo.

Takođe, Desingerica je progovorio o odnosima u žiriju muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", u kom je on član stručnog žirija i mentor kandidata.

- Zadovoljan sam, nije da se nisam snašao, ja sam se borio za svoje mesto. Na kraju sam ja to baš dobro izgurao, imam neko svoje mesto i svako je betonirao svoje mesto i status u toj emisiji. Na početku je bilo teško i naporno, a sada je pozicionirano i lakše. Uskoro ću posetiti Viki u Istanbulu, a sa Vikijem sam u najboljim odnosima. Sa Jelenom sam se kasapio u početku, baš je bio rat, a sada smo došli do nekog super odnosa. Podžapamo se mi, ali nije katastrofalno kao što je bilo na početku - rekao je on.

Autor: Nikola Žugić