Dame zasenile stajlinzima na snimanju PINKOVIH ZVEZDA: Jedna u dugoj haljini, pokazala savršenu liniju, druga u šljokicama, a tek da vidite voditeljku (VIDEO)

Žiri emisije „Pinkove zvezde“ stigao je na snimanje u promenjenom sastavu, spreman da donese teške odluke i prepozna nove muzičke talente. Dolazak članova žirija, kao i uvek, privukao je veliku pažnju, a ispred studija vladala je prava medijska gužva.

Voditeljski par Ognjen Amidžić i Bojana Lazić su među prvima stigli, a Bojana je zablistala u crnoj haljini i oduševila sve svojim izgledom.

Nakon njih stigle su i dame iz žirija, Viki Miljković i Jelena Karleuša, nasmejane i spremne za snimanje nove emisije, a odmah nakon njih i Dragan Stojković Bosanac.

Dok je Viki plenila u crnoj šljokičavoj kombinaciji, Jelena je imala dugu plavu haljinu koja je isticala njenu vitku liniju.

Zoricu Brunclik je i danas menjao Radiša Trajković Đani, a Desingerica je u svom stilu pozdravio publiku i zauzeo svoju crvenu stolicu.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.B.