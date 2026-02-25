AKTUELNO

Domaći

Pogledajte kako Karleuša grmi na snimanju Pinkovih zvezda: Pop diva zasenila sve u novom Barbi izdanju (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Danas se nastavlja snimanje novih epizoda najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", koje se emituju na TV Pink subotom od 21 h, a veliku pažnju pripadnika sedme sile privukao je dolazak pop dive Jelene Karleuše, članice stručnog žirija.

Jelena je poznata po tome što na svakom snimanju iznenadi sve svojim inovativnim, skupocenim modnim kombinacijama kojima iznova privlači pažnju i inspiriše koleginice sa javne scene, a ovaj put izabrala je nežno, Barbi izdanje.

Foto: Pink.rs

Jelena je danas zasijala u nežno roze bodiju i ogromnim puf rukavima, koji su njenu odevnu kombinaciju dodatno oplemenili i učinili gracioznom. Skupocene cipele crne boje s upečatljivim nakitom uputpunila je i roze mašnicama koje je vezala iznad kolena, a bujna, platinasto plava kosa i roze naočari savršeno su se uklopili u njen Barbi izgled.

Autor: D. T.

#Jelena Karleuša

#Pinkove zvezde

