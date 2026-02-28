Katapultirao se u četvrti krug! Sanjin Draganović oborio sve s nogu, ovo njegov najbolji nastup do sada!

Svi su se oduševili.

Četvrti kandidat koji se večeras predstavio bio je Sanjin Draganović koji je ovoga puta odlučio da izvede duetsku pesmu Adila i Alegro benda "Život bez tebe ne živim", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Sanjin je potom promenio ritam, ali i celokupnu atmosferu, kad je zapevao i zaigrao uz pesmu "Trezan", koju u originalu izvodi Sinan Sakić, a za svoj nastup on je dobio tri pozitivna glasa, dok mu je samo Desingerica dao "Ne".

- Šta god bude večeras i u budućnosti bravo za ovakav napredak, pevački, nastup, zvezda, kompletna pojava, ponosna sam na tebe - rekla je Karleuša.

- Ja sam morala hitno poruku da pošaljem i slušala sam samo, ne moram baš uvek da gledam. Pevački te nisam prepoznala, napredovao si. Upravo smo to govorili onom Zoričinom kandidatu, Pavle nije napredovao, a ti si pokazao da si pevački dosta, kad sam podigla glavu, iznenadila sam se kad sam tebe videla. Stajling mu nikad nije manjkao, performans, ples, to je uvek bilo dobro, ali mi je drago si pevački tako napredovao - rekla je Viki.

- Ja moram da se nadovežem i da se zahvalim svojoj mentorki koja sa nama stvarno vredno radi, trudio sam da zadovoljim sve ono što smo dogovorili - rekao je Sanjin.

- Zadovoljio si me Sanjine - navela je Karleuša.

- Ja moram priznati da sam fasciniran sa tobom danas. Tvoja opuštenost, sigurnost, obraćanje, i na prvom mestu tvoj napredak u pevanju, to se mora pozdraviti i nagraditi za da. Ti si prosto fascinantan, dobro igraš, dobro pevaš, ti si rođena jedan od prva tri mesta Pinkova zvezda - rekao je Bosanac.

- Sanjine, jedan stari harmonikaš mi je rekao kad sam kukala, on mi je rekao: "Rado, samo osmeh i ako vidiš da su gosti prestali da jedu supu onda si pobedila". Ja možda nisam prezadovoljna tvojim pevanjem u drugoj pesmi, dobar, ali ne da sam se onesvestila, ali nisam mogla da prestanem da gledam u tvoj performans, to je taj paket na koji ja nisam mogla da ne dam da - rekla je Rada.

- Ja sam rekao da moramo da se uozbiljimo, slažem se, bio si dobar, odličan, popravio si se vokalno, ali nije fer prema drugim kandiatima, mislim da je pošteno da vidimo šta će produkcija reći - rekao je Despić.

- Nezavisno o ovom takmičenju, ja sam hteo Desingerici da se javim da mi napravi jedan hit, da postanem zvezda, mislim da bi se te energije poklopile - rekao je Sanjin.

Produkcija mu je ovoga puta dala vetar u leđa i dala mu glas za direktan prolaz.

Autor: R.L.