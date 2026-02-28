Imamo pevačicu za Eurosong! Dragana Mitrović zapalila scenu, žiri oborila s nogu!

Zasluženo direktno ide u sledeći krug.

Dragana Mitrović naredna je učesnica koja se predstavila ove večeri u emisiji "Pinkove zvezde" i to sa čuvenim hitom Kaliopi "Bato", a njena mentorka je večeras Rada Manojlović.

Potom je Dragana promenila ritam u potpunosti i otpevala pesmu Milene Vučić "Luče". Nakon završenog nastupa ona je dobila najviše ocene, sva četiri pozitivna glasa i plasirala se direktno u naredni krug takmičenja.

- Dragana šta je bilo, malo si se zbunila. Kad neko Despića gleda, zanemi, zaboravila tekst, zgorzila se. Ne gledaj ga, utiče na psihu - rekla je Jelena.

- Ja sam toliko ljuta na sebe, hvala vam na sva četiri da, ja sam se toliko zbunila, vežbala sam, ali ne želim da se pravdam, ali nažalost vladaju virusi, tri dana sam bila pod infuzijom, spustila sam intonaciju za "Bato", jako mi je krivo - rekla je Dragana.

- Ti si "Bato" otpevala na svoj način, kako ti onda pevaš kad si u ful snazi, ti si toliko s*ksi, toliko harizmatična, koliko talentovana. Šta si radila do sada? Pevaš po Beču po klubovima? Da li možemo da čujemo neki narodnjak? Ti si stvarno budućnost pop muzike, probaj da snimaš ozbiljne pop pesme. Za tebe bi producent bio Željko Joksimović, koji kad bi ti napravio pesmu, mi bismo imali odličnu pevačicu za Eurosong - navela je Karleuša.

- Jedan jako kvalitetan, ozbiljno dobar ženski vokal, mi nismo čuli da si bila prehlađena, ništa ne bih menjala, da je bilo za ton gore, bilo bi možda prenapodno, imala si moćnu boju glasa, sve fraze si ispratila i otpevala, jedno od boljih tvojih pojavljivanja, sve pohvale - rekla je Viki.

- Prošli put si skrenula pažnju svojim dobrim pevanjem, to niko neće osporiti, ali bez obrzira na viruse, spustila si intonaciju, to je pametno, meni se dopalo, ali svaki "Bato" je bilo nisko, ako si već pravila kodu nije dve reči "pustili", to dokazuje da se nisi spremila, i trema se javi kad je čovek nespreman, ako sledeći put bude virus, biće baraž - rekao je Bosanac.

- Meni si bila baš odlična, držala si pažnju sve vreme, tako si bila opuštena, treba isterati iz te greške, bila si baš odlična i zasluženo sva četiri da - rekao je Despić.

