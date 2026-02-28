Ceo studio skandirao njeno ime! Sofija Gajdobranski dovela Las Vegas u 'Pinkove zvezde'!

Svi su uživali.

Sledeća kandidatkinja večeras bila je Sofija Gajdobranski, koja je pevala pesmu Bjelog dugmeta "Loše vino", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Sofija je potom zapevala i čuveni hit Olivera Mandića "Ljuljaj me nežno", a nakon sveopšteg oduševljenja, takav je bio i rezultat - sva četiri "da" i direktan prolaz u sledeći krug.

Ceo studio je nakon nastupa skandirao Sofijino ime.

- Sofija, jako si originalna, drugačija, a večeras si bila i čarobna, dok sam te gledala kao na Brodveju, takav sam utisak imala, magičnom čarolijom onaj prah je bio posut, super je bilo sve - rekla je Viki.

- Jedan ovako audio-vizuelno-scenski doživljaj, ti si mene raspametila, kao neki kabare, ne pretenciozno, baš je sve sa merom, otpevano na tvoj način, super - rekla je Rada.

- Meni si bila Las Vegas, baš si bila Las Vegas, sve da pršti i bilo je filmski, stejdž, vokal, baš savršeno, toliko je bilo dobro da ne može ništa da se zameri, svaka čast - rekao je Desingerica.

- Stvarno si bila odlična, ova druga pesma mi liči na Željka Mitrovića, meni se to jako dopalo, na svoj način a ništa nije oduzeto već je više dato nego što se očekivalo - rekao je Bosanac.

Sofija je nakon ovakvih komentara bila na ivici suza.

