Stefan se u Pinkovim zvezdama rasuo na komade! Plakao nasred scene, JK skočila: Meni su gole delove tela stavljali na naslovnice, trebalo je da se ubijem!

Svi su pokušali da ga vrate u kolosek.

Naredni kandidat koji je izašao na veliku scenu bio je Stefan Dejanović, koji je otpevao pesmu Miroslava Ilića "Tebi", a njegova mentorka je večeras Rada Manojlović.

Odmah posle toga on je izveo i pesmu "I kad me svi zaborave" koju je u originalu nekad izvodio Marinko Rokvić, a nakon nastupa rezultat je bio izjednačen - dva "Da" od Bosanca i Desingerice, i dva "Ne" od Jelene i Viki.

- Hajde Bosanac nemaš m*da, nema petlju - rekla je Jelena, jer je Bosanac u poslednjem trenutku svoj negativan glas promenio u pozitivan.

- Ovde sam optužen, ali on je jedini kandidat koji se nervirao što greši, ja imam pravo da dam zbog Zorice, nije tu, ti si hendikepiran, ovi te gaze, ali si bogami najlošije pevao od svih kandidata - rekao je Bosanac.

- Ima i tele sa dve glave, jeste imaš pravo da kažeš zato što napolju pada kiša ja moram da ti dam da - rekla je Viki.

- Koliko vas otpeva koncert a ne znate ni gde ste pogrešili. Gadno je kad ne zna gde baulja i ćarlija - rekao je Bosanac.

- Da je čuo on bi ispravio - rekla je Jelena.

Zbog svih ovih komentara Stefan je pobegao sa scene i rasplakao se naočigled svih.

- Stefane, ja ću se naljutiti ako se ne vratiš. Da li plačeš zbog komentara? Tebi se niko nije obratio, nego Bosancu. Budi muško, saberi se, prestani da plačeš istog momenta. Bio si u falšu, ali si dobar dasa. Ti ideš u baraž, imaš veliku mogućnost da ideš dalje. Plakanje takvog muškarčine, to ne dolazi u obrzir. Ti ćeš sad stegnuti petlju, nećeš plakati više nikad u životu - rekla je Jelena.

- Tebi niko ništa loše nije rekao, ovo je bilo između nas i Bosanca, to su naše interne stvari, on jedno glasa drugo kaže. Nisi ni prvi ni poslednji koji je grešio, šta da kažu oni koji su dobili četiri ne - rekla je Viki.

- Ja za ovaj trenutak živim - rekao je Stefan.

- Ja bi trebalo da sam se davno ubila, pa nisam, stegnem petlju, dignem se i idem dalje, j*bem ti više i ove naočare - rekla je Jelena i bacila naočare.

- Njega je pogodilo što je Bosanac rekao da je najgori do sad - rekla je Rada.

- Šta su meni sve radili, šta su pisali, stavljali mi gole delove tela na naslovne strane, pa šta da radim - dodala je Karleuša.

