Ti si pevačica za grupu Magazin! Daliborka Vinkić opravdala Bosančev ZLATNI GLAS, ali ipak mora sreću da pronađe u baražu!

Druga pesma joj je bila fijasko.

Daliborka Vinkić sledeća je takmičarka u ovoj noći, koja je otpevala duetsku numeru Marije Šerifović i Adila "Ne spominji ljubav", a njen mentor je Bosanac.

Za svoje drugo predstavljanje ona je izabrala pesmu Lepe Brene "Robinja", a za svoj nastup Daliborka je dobila dva da od Jelene i Rade, dok je od Viki i Desingerice dobila Ne.

- Druga pesma je potpuni promašaj, ti si pop pevačica, zašto Brenina pesma. Molim te, ova dva da si dobila zbog prve pesme koja je bila bomba. To je tvoj fah, čemu ova druga, te nemaš skale, te ornamente, nisi ti taj tip, ne ide, kao što balerina ne može da igra brejk dens. Top stajling, s*ksi si, mora da se smiri tvoja energija, čim si se smirila bila si top. Ti si pevačica za grupu "Magazin", i to ne Rozga nego ona prethodna Nikolovska, ti si taj tip, greška bi bila da ti nisam dala da, ali druga pesma, pucanj u tvoja kolena. Bosanac nije lud da ti da tu pesmu - rekla je Karleuša.

- Ja se slažem, njena boja glasa je zasenila sve, da ne gubimo vreme, sve se slažem sa Jelenom - rekla je Rada.

- Prva pesma je bila jako dobra, moćna, sve tačno, lepu dinamiku, to je tvoj fah, ti tu plivaš, druga pesma nije tvoj fazon, ne možeš ti to da izneseš i to te koštalo - rekla je Viki.

- Druga pesma je bila sunovrat, takvi su i glasovi, pola-pola, bilo je malo preterano, prejak vokal, ne bi bili fer da je bilo više od ovoga - rekao je Desingerica.

- Daliborka je vraćena zlatnim glasom, i opravdala si sve, ona je jedan fini intelektualac, bavi se i slikanjem, naslikala je i mene i poklonila mi sliku, hvala ti. Zaslužuješ se da se vidiš i zaista si osveženje. A slika stoji na jednom lepom mestu u mojoj sobi - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.