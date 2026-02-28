AKTUELNO

Domaći

Sevaju varnice već na početku! Karleuša bocnula Viki: Nisi tigrica nego PODGOJENI PITON!

Žestoko.

Na samom početku večerašnje emisije "Pinkove zvezde" voditeljka Bojana Lazić najavila je stručni žiri, a kada je stigla do Viki Miljković pitala ju je da li je njena večerašnja odevna kombinacija u leopard ili tigar printu, na šta se Jelena Karleuša odmah nadovezala.

- Tigrica - rekla je Viki.

- Bojana ovo nije leopard, ovo je piton i to podgojeni - rekla je Karleuša.

- Bitno je da ti nisi podgojena - odgovorila je Viki.

- Ja nisam bogami, kod mene nema ništa podgojeno - istakla je Jelena.

