Tvoj posao je da najavljuješ sponzore, a moj... Desingerica zaratio sa voditeljkom Bojanom, PUCA NA SVE STRANE!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen

Bio je oštar.

Već nakon prvog kandidata došlo je do opšteg sukoba u studiju, kada je voditeljka Bojana Lazić istakla da bi svaki član žirija trebalo da glasa po svom nahođenju, a ne da gleda ostale članove pa da po tome odlučuje da li je kandidat za dva, tri ili četiri glasa, zbog čega je nastala poobuna od strane Viki i Desingerice.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne treba vi da nas ukoravate kako mi glasamo - rekla je Viki.

- Kad bi vi nas pustili da radimo naš posao, možda bi mi vas pustili da radite vaš - rekla je Bojana.

Foto: TV Pink Printscreen

- A vaš je posao Bojana da najavljujete sponzore, a moj da dam ne - rekao je Desingerica.

- Onda bih se zvala sponzor girl - rekla je Bojana.

- Ja mislim da je ne, i kao tata ove igrice to je ne - rekao je Despić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

