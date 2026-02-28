Ti ćeš kao čupavi da ideš odavde! Desingerica doveo Bojanu do tačke pucanja, ona se obratila produkciji i tražila HITNU REAKCIJU!

Izbacio je iz takta.
Nakon nastupa Pavla Petrovića došlo je do novog okršaja između Desingerice i Bojane Lazić i to zato što se Bojana našalila da se to što je on dobio sva četiri ne prvi put desilo.
- Nije on prvi sa četiri ne, to što je Bojana neinformisana - rekao je Desingerica.
- Hajde ne lupetaj više, sad ti najozbiljnije govorim, samo mi se još jedanput na taj način obrati. Ne moramo da ponavljamo, završavamo komunikaciju nastaviš li ovako komunikaciju sa mnom - rekla je Bojana.
- Ti ćeš kao čupavi da ideš odavde - rekao je Desingerica.
- Ne nego ću tebe da ispratim, najverovatnije će se to dogoditi - rekla je Bojana.
- Bicurica mi je rekla da se smirim - naveo je Despić, a onda je tražio da komentariše kandidata.
- Ne možeš ti, prozvala sam Jelenu, poštuj pravila. Produkcija će sad da reaguje jer on ne može više ovako da se ponaša - rekla je Bojana.
Autor: R.L.