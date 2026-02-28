AKTUELNO

Domaći

Od birača nema vajde! Karleuša odlučila da Bojanu uda za Sanjina, on obećao PRSTEN!

Foto: TV Pink Printscreen

Uskoro veridba?

Nakon nastupa Sanjina Draganovića njegova mentorka Jelena Karleuša pohvalila je njegov izgled, pa je konstavovala da je sa voditeljkom Bojanom Lazić savršen par.

- Dok stojiš tako pored Bojane, kakav ste vas dvoje u ovom momentu par, Bojana crno i taj pliš, ta kosa, ta linija i ovaj momak, ovakav baja, još samo da se kaže da - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo da ti i ja kažemo da - nadovezala se Bojana.

- Ja za ovaj put nisam spremio prsten - požalio se Sanjin.

- Za sledeći krug - rekla je Bojana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne treba nešto ni birati u životu, ali znaš kako od birača nema vajde - rekla je Jelena.

Autor: R.L.

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

