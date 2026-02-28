Od birača nema vajde! Karleuša odlučila da Bojanu uda za Sanjina, on obećao PRSTEN!

Uskoro veridba?
Nakon nastupa Sanjina Draganovića njegova mentorka Jelena Karleuša pohvalila je njegov izgled, pa je konstavovala da je sa voditeljkom Bojanom Lazić savršen par.
- Dok stojiš tako pored Bojane, kakav ste vas dvoje u ovom momentu par, Bojana crno i taj pliš, ta kosa, ta linija i ovaj momak, ovakav baja, još samo da se kaže da - rekla je Jelena.
- Samo da ti i ja kažemo da - nadovezala se Bojana.
- Ja za ovaj put nisam spremio prsten - požalio se Sanjin.
- Za sledeći krug - rekla je Bojana.
- Ne treba nešto ni birati u životu, ali znaš kako od birača nema vajde - rekla je Jelena.
Autor: R.L.