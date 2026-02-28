Vozala me je jugom na nastupe! Karleuša otkrila koja pevačica joj je bila velika podrška kad je imala 16 godina!

Ovo niko nije znao.

Nakon nastupa Mirele Šolaje koja je otpevala pesmu Marine Živković, Jelena Karleuša se prisetila dogodovština sa ovom pevačicom, koja je obeležila jednu eru narodne muzike i čiji se hitovi i dan danas pevaju.

- Prvo da pozdravimo Marinu Živković, ona je mene vozila, tad je bila već velika zvezda, i vozila je juga i mene klinku od 16 godina je vozila, jer ja nisam imala ko da me vozi, niti sam imala kola, niti sam imala love, ona me je vozila na nastupe, na televizijska gostovanja, zajedno smo išle. Po meni je ona bila i ostala jedna od najboljih folk pevačica, ne znam šta se sa njom desilo - rekla je Jelena.

- Marina je jedna prava lavica - rekla je Viki.

- I lavica i lafica i imala je ozbiljne hitove, volela bih da se takvi pevači vrate, pozdravljam je ovom prilikom, nikad joj neću zaboraviti to što mi je bila podrška kad sam ja imala 16 godina - rekla je Karleuša.

- Maki, svi smo bili zaljubljeni u tebe u svoje vreme - dodao je Bosanac.

Autor: R.L.