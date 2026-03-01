Grickala si bunike! Viki skočila kao oparena kad je Jelena potkačila njenog kandidata ZA KILAŽU, neće da joj ćuti!

Novi verbalni sukob dve pevačice.

Nakon nastupa Adila Kurtića njegova mentorka Viki Miljković ušla je u žestok verbalni okršaj sa Jelenom Karleušom, koja mu je dala negativan glas.

- Ne zanima me da li mi se pesme dopadaju ili ne, ja cenim njegovu interpretaciju, nisam ja u kafani da on mene gađa pesmom, a da ja njemu dam bakšiš - rekao je Bosanac.

- Ovaj dečko ne zaslužuje da se ovoliko polemiše o njemu zato što je neinteresantan, nema nikakvu energiju, ništa nije dopiralo do nas, dosadan je - rekla je Jelena.

- Šta si pila ti, šta si jela, šta grickaš, bunike grickaš noćas - rekla je Viki.

- Nije neki kandidat - rekla je Jelena.

- Ma nemoj, a što nije, šta mu fali, vidi kakav momak - rekla je Viki.

- Po čemu se razlikuje od milion drugih, sem što je deblji od većine - rekla je Jelena.

- Ovaj momak je divan, kršan, zgodan - navela je Viki.

- Usvoji ga kao i većinu - rekla je Karleuša.

Autor: R.L.