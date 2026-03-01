AKTUELNO

Domaći

Grickala si bunike! Viki skočila kao oparena kad je Jelena potkačila njenog kandidata ZA KILAŽU, neće da joj ćuti!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Novi verbalni sukob dve pevačice.

Nakon nastupa Adila Kurtića njegova mentorka Viki Miljković ušla je u žestok verbalni okršaj sa Jelenom Karleušom, koja mu je dala negativan glas.

- Ne zanima me da li mi se pesme dopadaju ili ne, ja cenim njegovu interpretaciju, nisam ja u kafani da on mene gađa pesmom, a da ja njemu dam bakšiš - rekao je Bosanac.

- Ovaj dečko ne zaslužuje da se ovoliko polemiše o njemu zato što je neinteresantan, nema nikakvu energiju, ništa nije dopiralo do nas, dosadan je - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta si pila ti, šta si jela, šta grickaš, bunike grickaš noćas - rekla je Viki.

- Nije neki kandidat - rekla je Jelena.

- Ma nemoj, a što nije, šta mu fali, vidi kakav momak - rekla je Viki.

- Po čemu se razlikuje od milion drugih, sem što je deblji od većine - rekla je Jelena.

- Ovaj momak je divan, kršan, zgodan - navela je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Usvoji ga kao i većinu - rekla je Karleuša.

Autor: R.L.

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

