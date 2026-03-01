AKTUELNO

JE L' SI TI GEJ? Jelena zapucala s neba, pa u rebra, kandidat se šokirao!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bojana je podržala Karleušin stav.

Nakon nastupa Nikole Trifića, koji je dobio sva četiri "Da" i plasirao se direktno u naredni krug, njegov mentor Desingerica izašo je na scenu da ga podrži, a Jelena Karleuša imala je veoma zanimljiv komentar na sve.

- Reci mi Nikola, je l' si ti gej - pitala je Jelena, a on je kao iz topa rekao "Ne".

Foto: TV Pink Printscreen

- On je baš katastrofa za žene - rekao je Desingerica.

- Mi nismo znali šta je trandža do pre dve godine - rekao je kandidat.

- Htela sam da kažem da imate lepu energiju. Mi ovde podržavamo različitosti, delovalo mi je da si ti neko ko može da ima tu širinu - rekla je Jelena.

- Ognjene, da li tebi oni liče na gej par - pitala je Bojana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobri su mi - rekao je Ognjen.

Autor: R.L.

