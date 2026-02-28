AKTUELNO

Domaći

Pinkove zvezde večeras od 21h na Pinku: Najbolji kandidati i žestoki sukobi mentora, stiže i NOVA ČLANICA ŽIRIJA!

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Na programu TV Pink večeras je nova epizoda "Pinkovih zvezda", najgledanijeg muzičkog takmičenja na ovim prostorima!

Milionsku publiku TV Pink očekuje nikad uzbudljivija epizoda, budući da će na sceni svoje vokalne i scenske sposobnosti pokazati nikada bolji kandidati, a mentori će ponovo doći u žestoke sukobe, budući da se svako od njih trudi da obezbedi dalji prolaz svojim kandidatima.

Ovaj put doći će do promene u sastavu članova žirija - naime, Zoricu Brunclik ove subote odmeniće Rada Manojlović, a kako se snašla u novoj ulozi pogledajte od 21h na Pinku!

Autor: D. T.

POVEZANE VESTI

Domaći

ZAPALILA SCENU: Sofija iz Sombora digla žiri na noge, Desingerica u šoku zbog takmičarke i njene energije, a ona odabrala NJU za mentora (VIDEO)

Domaći

NA STARTU ŽESTOKO: Elsan Pilica oduševio žiri pesmom Sinana Sakića, Desingerica prvi dao glas, a Jelena ostala u šoku njegovim izborom mentora (VIDEO)

Domaći

LIČIŠ NA AZISA: Nikola iz Kragujevca digao Jelenu na noge, sve vreme igrala i pevala sa njim, a onda mu poručila: SLADAK SI KO ŠEĆER (VIDEO)

Pinkove Zvezde

VIKI SPASILA KANDIDATA OD ISPADANJA: Desingerica očekivao mnogo više od Emira iz Novog Pazara, a Zorica je OVO URADILA PRVI PUT! (VIDEO)

Domaći

PREPOZNALA TALENAT: Hamit iz Subotice oduševio Jelenu, ona zapenila na žiri što mu nisu dali glas, a onda saznali JEDNU STVAR i ostali u šoku (VIDEO)

Domaći

Ivan Marinković napravio lom u Pinkovim zvezdama! Karleuša i Zorica u klinču zbog njega (VIDEO)