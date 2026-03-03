AKTUELNO

Pinkova zvezda na operacionom stolu! Pevačica izvadila silikone, evo kako izgleda posle intervencije: Devojke, ne pravite istu grešku... (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Nataša Alimpić, koja se takmiči u "Pinkovim zvezdama", iznenadila je pratioce na društvenoj mreži Instagram kada je objavila da se našla na operacionom stolu.

Naime, Alimpićeva se odlučila na vađenje silikona, tačnije biopolimera koji je stavila pre mnogo godina. On je vremenom promenio oblik, zbog čega pevačica nije bila zadovoljna izgledom.

Foto: Instagram.com

Oglasila se ubrzo posle intervencije.

- Otok je primetan, sa umerenim bolom. Mogu da vam prenesem utiske da pri intervenciji nisam osetila nikakav bol. Sada ide malo izazovniji period, ali sam spremna. Apelujem na sve mlade devojke da ne prave istu grešku sa biopolimerom kao što sam ja u nedostatku novca za hijaluron pre osam godina. Sve one devojke koje imaju biopolimer u ustima želim da osnažim da se usude na ovakav potez kao sto sam ja - napisala je Nataša.

Autor: D .T.

