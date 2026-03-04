AKTUELNO

Domaći

Hitno operisana Zorica Brunclik: Otkriveno zašto je nema u javnosti, kolege morale da ćute o svemu

Izvor: Pink.rs, Mondo.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Kako tvrdi izvor, Zorica je nakon intervencije puštena na kućno lečenje!

Muzička zvezda Zorica Brunclik se već neko vreme ne pojavljuje u javnosti, što je pokrenulo niz pitanja o njenom zdravstvenom stanju, a da je stvar ozbiljna bilo je jasno kada se nije pojavila ni na koncertu pokojnom kumu Šabanu Šauliću, ali ni na nekoliko snimanja "Pinkovih zvezda".

Foto: TV Pink Printscreen

Umesto nje, u stolici su se našli njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš, Rada Manojlović i Radiša Trajković Đani, međutim, niko od njih nije želeo da odgovara na pitanja o Zoričinom stanju.

Kako Scandal saznaje, Zorica je pre desetak dana operisana u Beogradu, u Kliničkom centru Srbije, nakon čega je otpuštena na kućno lečenje i oporavak.

- Istina je to što ste čuli, Zorica je operisana hitno.Ne želim da ulazim u detalje dijagnoze i šta je operisala jer to porodica ne želi, ali mogu da vam kažem da je Zorica sada dobro i da se oporavlja u svom domu. Pre mesec dana Zorica je osetila neke tegobe i odmah se javila lekaru. Nakon ispitivanja i postavljanja dijagnoze, morala je na hitnu operaciju - priča izvor i dodaje:

- Zorica je dobra žena i vrlo je hrabra i zbog toga je, verujte mi, sve ovo prošlo u najboljem redu. Takav čovek mora da se izbori s problemima u koje upadne, a ona je takva - dobra. Sada su oko nje u kući Kemiš i deca i ne dozvoljavaju da joj bilo šta fali, maze je i paze, kao što to čine jedni s drugima i kada je sve u najboljem redu.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Autor: Nikola Žugić

#Bolnica

#IZVOR

#Zorica Brunclik

#kućno lečenje

#operisana Zorica Brunclik

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

EVO U KAKVOM STANJU JE KATARINA LAZIĆ DOVEZENA U BOLNICU: Posle jezive saobraćajke na auto-putu, žena Darka Lazića dobila terapiju

Hronika

OTKRIVENO KO JE POVREĐEN U NOVOSADSKOM KAFIĆU: Policija uhapsila osumnjičenog, isekao žrtvi lice!

Hronika

BRUTALNO IZBODENA U ULAZU ZGRADE! Evo u kakvom je stanju žena koju je Tihomir napao pred unukom na Novom Beogradu - Slučaj podigao celu Srbiju na noge

Društvo

Veliki podvig srpskih lekara! U KCS urađena prva u svetu operacija petostrukog bajpasa: Pacijent imao oštećenja 5 krvnih sudova

Hronika

MAJKA TROJE MALIŠANA POGINULIH KOD UŠĆA IZAŠLA IZ BOLNICE: Puštena na kućno lečenje na sopstveni zahtev - Evo kakve je sve povrede imala!

Domaći

PEJOVIĆ KUPIO DUPLEKS U ZGRADI GDE KVADRAT KOŠTA 6.000 EVRA! Pevač bio jasan: Ko nema posla, šta ja da mu radim?