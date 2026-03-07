AKTUELNO

POČINJU PINKOVE ZVEZDE! Pratite na Pinku: Najbolji kandidati i žestoki sukobi mentora...

Na programu TV Pink upravo počinje nova epizoda "Pinkovih zvezda", najgledanijeg muzičkog takmičenja na ovim prostorima!

Milionsku publiku TV Pink očekuje nikad uzbudljivija epizoda, budući da će na sceni svoje vokalne i scenske sposobnosti pokazati nikada bolji kandidati, a mentori će ponovo doći u žestoke sukobe, budući da se svako od njih trudi da obezbedi dalji prolaz svojim kandidatima.

Ovaj put doći će do promene u sastavu članova žirija - naime, Zoricu Brunclik ove subote odmeniće Radiša Trajković Đani, a kako se snašao u novoj ulozi pogledajte od 21h na Pinku!

