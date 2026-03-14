*PZ 19* Za dlaku mu izmakao direktan prolaz! Mervan Mehmedović kiksnuo, Desingerica mu poručio: Izgledaš kao da prodaješ kola na BUBANJ POTOKU!

Jakna mu je dosta smetala.

Mervan Mehmedović sledeći je kandidat ove večeri, koji je ovoga puta otpevao Adilovu pesmu "Vidim nas", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, on se predstavio pesmom Tropiko benda "Ne zovi me", a potom su usledili glasovi stručnog žirija - on je dobio tri pozitivna glasa, a samo je Desingerica glasao negativno.

- Prva pesma mi je bila okej, dobra, lepa, s tim što bih ja skinuo tu jaknu, izgledaš kao kao da prodaješ kola na bubanj potoku. Druga pesma mi je bila dosta neuverljiva, da zanemarim neke delove gde ti je pukao glas, gde si imao falš, ali totalno neuverljivo, pokreti su bili neke palmice, nije bila uverljiva ta druga pesma, koja je dosta energična. Ovo je realno stanje, a u principu ovo je da produkcija odluči - rekao je Desingerica.

- Bilo je lepo, kulturno, ne mogu da kažem da je ovo tvoje najbolje predstavljanje, bio si dekocentrisan, razumem ja. Nadrljali smo u ovoj kožnoj jakni, bolje da si skinuo tu jaknu, da ti bude komotnije - rekla je Viki.

- Malo je i do izgleda, kao da je prodao fiat punta na plin - rekao je Desingerica, a onda je kandidat skinuo jaknu.

- Imaš dobar, zdrav glas, što je najbitnije, čist glas, druga pesma ti je bila onako, a prva ti je bila odlična, krajevi su super - rekao je Đani.

- Bilo je super i to bi bilo to, očekivalo se više od tebe, prošli put si napravio haos i tad si napravio pomak neviđen, a ovde ti se sve spetljalo i trileri, ispuhao si se prosto. Da ima od tebe štofa i da imaš petlju da na svoj način doneseš numeru, to ganjaj, biraj malo ravnije pesme i opusti se, odličan si - rekao je Bosanac.

