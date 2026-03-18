Kemiš stigao na snimanje PINKOVIH ZVEZDA: Od Zorice ni traga, a evo ko se ne odvaja od njega (VIDEO)

Pevačica Zorica Brunclik član je žirija najgledanijeg muzičkog takmičenja, "Pinkovih zvezda", a zbog narušenog zdravstvenog stanja u narednom periodu se neće pojavljivati u muzičkom takmičenju. Umesto nje će se u "crvenoj stolici" naći njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš.

Naime, Kemiša je danas došao na snimanje emisije u Šimanovcima, a sa njim je sve vreme bila njihova ćerka.

Kemiš je bio vidno utučen i nije želeo da odgovara na pitanja o zdravstvenom stanju supruge, te je odmah zauzeo svoju crvenu stolicu spreman da ocenjuje takmičare.

Lepa Lukić otkrila da se čula sa Zoricom

Kako je podelila po dolasku na današnje snimanje muzičkog takmičenja, Zorica je nju pozvala, kada joj je Kemiš rekao da se Lepa mnogo zabrinula i potresla.

- Ona mi se javila - počela je Lepa.

- Operisala je... Izlazi sad, skoro, iz bolnice, i tako... - kazala je pevačica.

Na pitanje da li je razgovor bio emotivan, Lepa je rekla:

- Operisana je, oseća se dobro i... Bolje je, izašla je iz šok sobe. Vratiće se za neki dan kući, na kućno lečenje.

Kad joj je čula glas Lepa se skroz raznežila.

- Sekiram se za nju, pa mi se javila. Kad mi se javila, prepoznala sam glas, kažem: 'Sunce moje...' - kazala je Lepa za "Pravo lice estrade".

