Nije kao prošli put... Desingerica priznao kako se Kemiš ponaša na snimanju, spomenuo Zoricu i njeno stanje

Reper Dragomir Despić Desingerica pred snimanje emisije "Pinkove zvezde" progovorio je o Zorici Brunclik i njenom zdravstvenom stanju, te je priznao da mu fali u emisijama.

Brunclikova se već neko vreme ne pojavljuje na snimanjima muzičkog takmičenja zbog zdravstvenog stanja, a poslednja tri puta zamenio je njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš. Kemiš je zbog Despića nedavno napustio studio,a Desingerica je sada ipak rešio da spusti loptu.

- Nedostaje. Fali Zorica. Rekao sam u par navrata baš. Mogu pohvaliti i Zoroljuba (Kemiša) da je juče bio baš za primer. Nije kao prošli put, nije krenuo gas da se tera, nego je sagledao verovatno kako to izgleda, verovatno se posavetovao sa nekim... I što bih onda ja tu nekog kasapio i terao iz stolice? Nisam ni ja dušmanin toliki. Bilo je super, svako ima svoje mišljenje. Primereno je sve bilo - priča Desingerica.

Poznato je da Zorica i Kemiš nikada ne sede zajedno sa ostalim članovima žirija tokom pauza, a Desingerica je otkrio da je to i sada slučaj kada je on sam bez nje.

- Oni nisu nikad sa nama. Takvi su, sami za sebe. Svako ima taj neki svoj svet. Mogao sam i ja da biram da li ću sam, ali neću, ne volim, što bih bio sam... - rekao je Dragomir Despić.

O stanju Zorice Brunclik se ne zna mnogo u javnosti, a pevač je sada otkrio šta je čuo o njenoj zdravstvenoj situaciji.

- Sve super, biće to top. Zoka je zmaj i tu nema šta da se polemiše. To će biti ludilo - poručio je Desingerica.

Autor: Nikola Žugić