ISKRENO O RIVALSTVU SA BOJANOM LAZIĆ: Anđela Ašanin progovorila o koleginici, pa priznala šta je Ognjen Amidžić uradio za nju (VIDEO)

U jeku jedne od najgledanjih sezone "Pinkove zvezde", razgovarali smo sa voditeljkom najpopularnijeg muzičkog takmičenja u zemlji i regionu, Anđela Ašanin, koja iz prve ruke svedoči o energiji, dinamici i emocijama koje ovaj šou nosi. U velikom intervjuu otvoreno govori o fenomenu uspeha emisije koja godinama drži pažnju publike, ali i o svemu onome što se dešava iza kamera.

Tokom razgovora koji smo imali sa Anđelom ona se osvrnula na saradnju sa Ognjenom Amidžićem i Bojanom Lazić te je otkrila u kakvom su njih dve odnosu.

- Imam tu sreću u životu da imam takve kolege. Bojana i Ognjen su moja podrška. Mnogo ih volim i mnogo mi je stalo do njih. Posebno bih izdvojila Bojanu – ona je moja lavica koja me gura napred i koja mi je veliki vetar u leđa, svakim svojim savetom i svime što radi na sceni i izdrži. Zaista, naša kuća ima mnogo kvalitetnih novinara i ljudi, pre svega ispred i iza kamere. Svi koji se tu nalaze su važni, jer ja ispred kamere ne bih bila ništa bez ljudi iza nje. Moja produkcija, moja ekipa i ljudi koji su sa mnom, moje kolege – svi su mi jako važni.

Bilo je nekih priča da postoji rivalstvo između tebe i Bojane. Da li je ona za tebe konkurencija?

Ne znam ko priča takve stvari, meni je to fascinantno. Bojana Lazić je umetnički deo ovog projekta i ja je najviše volim u svemu ovome. Pored toga, vreme koje provodim i sa Jelenom i sa Desingericom za mene je ogromno iskustvo. To su ljudi od kojih učim, upijam – posmatram kako rade, zašto nešto rade i kako razmišljaju. To su različiti ljudi i baš zbog toga su vredni. Ognjen je neko ko me je primio i dao mi šansu. Moj tadašnji urednik, Ognjen Amidžić, bio je taj koji je rekao: “To je to – primamo te.” Naravno, uz veliko poštovanje prema mom šefu koji mi je od početka dozvolio da budem ono što jesam – da pričam svojim glasom i da budem ovakva kakva jesam i danas. Na tome sam mu neizmerno zahvalna. Iskreno, mislim da me neko drugi možda ne bi pustio da radim na ovaj način – verovatno bih bila oblikovana drugačije. Ali to je razlika kod nas – svako ima pravo da pokaže svoje lice i svoj stil. Nismo svi isti i to je naša prednost. Naravno, zabavni program daje veću slobodu nego informativa, ali i to ima svoje granice. Ja dolazim iz novinarske porodice, razumem šta je novinarstvo, ali isto tako razumem i šou-biznis – i znam gde je granica. - rekla je Anđela pa je dodala:

- Da se vratim na pitanje – Ognjen je neko ko je mnogo dao televiziji i svima nama voditeljima. A Bojana je žena lavica koja nosi mnogo toga na svojim plećima, sa dostojanstvom. Nas dve se često zajedno vraćamo kući, imamo odnos koji je mnogo više od kolegijalnog – to je pravo prijateljstvo.

Autor: N.Brajović