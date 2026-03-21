Trudna Maja Milošević otvorila večerašnju emisiju! Produkcija joj pružila podršku i poslala direktno u peti krug (VIDEO)

Bila je veoma dobra.

Prva kandidatkinja koja se ove večeri predstavila bila je Maja Milošević, koja je ovoga puta otpevala pesmu Seke Aleksić "Poslednji let", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, Maja je otpevala pesmu članice žirija Viki Miljković "Ti muškarac", a nakon nastupa žiri je rekao svoje - ona je dobila tri da, a samo je Desingerica glasao negativno.

- Meni se sviđa tvoja boja glasa, peskovito, mislim da je možda loš odabir prve pesme, skraćivala si, nisi mogla da izvučeš te krajeve - rekao je Desingerica.

- Peva za dvoje - rekla je Jelena.

- U drugoj si bila mnogo bolje, a u četvrtom krugu mora obe da budu dobre, odlična energija, kretanje na bini, početak emisije, malo se i mi razbacujemo, a mnogo je teško biti precedavajući ko će da prelomi, da to bude ozbiljnije - naveo je Desingerica.

- On nije precedavajući ni svog kućnog saveta, i tamo hoće da ga izbace. Devojka je trudna, ne može da se kreće, ništa - rekla je Jelena.

- Meni se Maja jako dopala, tačno je da ti fale krajevi, i u prvoj i u drugoj pesmi si krajevi su bili kao da ih usisaš, ali mi se jako sviđa ta tvoja peskovita boja glasa, ti si jedna zrela pevačica, moju pesmu "Ti muškarac" ti si možda i najbolje otpevala, ne samo u ovom takmičenju, nego inače, strofu perfektno, refren, malo da se produže krajevi, ali jako dobro i apsolutno si zaslužila moj glas - rekla je Viki.

- Prva pesma mi se nije toliko svidela, ali drugu si odradila sve kako treba i od mene da i za bebu i za tebe - rekao je Đani.

- Pa dobra je bila - rekao je Bosanac.

- Majo, ovo je jako dobro. Krajevi nisu mogli da budu izvedeni, jer teško je nositi ovakvu korset haljinu, koja steže i stomak i dijafragmu, sa druge strane, ova tvoja pesma Viki je moja omiljena pesma. Kad smo birali pesmu, razmišljali smo kome bismo je posvetili i to je bio Despić - ti muškarac, ti si veća žena nego ja, nešto ide uz tebe - navela je Karleuša.

- Ti bi da se čačkaš sa mnom, a nemaš argumente, šta nisam obukao brus - rekao je Despić.

Produkcija je dala Maji vetar u leđa i dala joj glas za direktan prolaz u peti krug.

