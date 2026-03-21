Nemoj više da prilaziš Despiću, on može samo da te OŠIŠA! Karleuša zamerila Dragani Mitrović ples sa Desingericom, HIT SCENA! (VIDEO)

Produkcija je poslala direktno u peti krug.

Dragana Mitrović sledeća je kandidatkinja ove noći, koja je ovoga puta izvela pesmu "Ima jedan svijet" grupe "Stijene", a njena mentorka je Zorica Burnclik, a večeras je na njenom mestu Đani.

Potom je Dragana otpevala pesmu Tijane Dapčević "Negativ", a žiri je ovoga puta glasao ovako - tri da za takmičarku, a samo Jelena je glasala negativno. Tokom nastupa Dragana je na scenu izvela Desingericu, pa su zajedno zaplesali, što je oduševilo publiku i ostatak žirija.

- Zašto? Jelena, kad si dala to ne? Ljubomorna si što je igrala sa Despićem, ovo je osveta - rekla je Viki Karleuši.

- Druga pesma, sve vreme u falšu, u najgorem mogućem amaterskom falšu, moj savet ti je da više nikad ne priđeš Despiću niti da se sklanjaš od kutija koje ti daju intonaciju, čim si se sklonila od kutija ti si upala u falš i do kraja pesme nisi izašla iz falša. Prva pesma odlična, ti si rasna pevačica, ali nedopustivo falširanje u drugoj pesmi, divan stajling, divan vokal, divna boja glasa, imaš energiju dive, energiju dame, i tako treba da se ponašaš, prilazak Despiću je ono što tebi ne treba - rekla je Jelena.

- Obećavam neću više prilaziti - rekla je kandidatkinja.

- Nisam ja čula taj falš, uopšte nisam gluva, ja imam drugu zamerku, ali te ne bih kaznila da ne dobiješ četiri da - rekla je Viki.

- Viki, iskreno da mi kažeš, da li misliš da ovakva devojka, sa ovakvom aurom dive i dame, treba da prilazi Despiću? Mora da bude klasa i mora da drži nivo... Uz tebe ne ide da prilaziš nekome ko može eventualno da te ošiša - rekla je Jelena.

- Devojka je takav pevač, tako je otpevala da je greh da ne dobije četiri glasa, drugu pesmu si malo ponarodnjačila, imala je te narodnjačke trilere i taj atak polunarodnjački, to je stilski. Ali ovo nije polufinale, u ovom momentu te finese o kojima govorim ti ne bih uzela za zlo pored svega dobrog što si pružila. Bila si čvrsta, stabilna, tvoja boja, interpretacija, apsolutnih četiri - rekla je Viki.

- Meni si bila savršena, prva pesma perfektna, druga pesma, bio je neki ton koji je bio čudnjikav, nije mi toliko smetalo da bih dao ne, apsolutno mi je za četiri da, ti si mi primer kako se manipuliše sa žirijem i sa publikom, imaš konekciju, i to što pevaš to pokazuješ i ja ti verujem svaku tvoju izgovorenu reč - rekao je Desingerica.

- Prva pesma je bila perfektna, najveći kapital koji si plasirala što si jedini pevač koji gaji stil gde na izdržavanim tonovima držiš ravno, pa dodaš vibrato, to te čini vanserijskom. Druga pesma, šta je problem, strofu si potpuno komponovala, izubila si se potpuno, pevala si kao da si čula prvi put pesmu, pa ne znaš, Jelena je potpuno u pravu - naveo je Bosanac.

- Ja mislim da ti ideš u finale, kapa dole, druga Andreana Čekić - rekao je Đani.

Produkcija je odlučila da Dragana ide direktno u sledeći krug.

Autor: R.L.