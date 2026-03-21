Ognjen Inđić RASPLAKAO Bosanca! Neverovatna scena u Pinkovim zvezdama, on je uspeo da RASPAMETI SVE: Idem do finala! (VIDEO)

Genijalan nastup Ognjena Inđića!

Sledeći kandidat koji se predstavio u večerašnjoj epizodi "Pinkovih zvezda" bio je Ognjen Inđić, koji je pevao pesmu "Ne klepeći nanulama" Nedžada Salkovića, a njegov mentor je Bosanac.

Nakon ovoga, on je izveo i numeru Miroslava Ilića "Tako mi nedostaješ", a žiri je u njegovom slučaju bio jednoglasan - sva četiri da i direktan prolaz u peti krug takmičenja.

- Otpevao si vrhunski, odabir pesama su bili baš po mom ukusu, i što bi rekao Dragan tako se pjeva bolan, srećno - rekao je Đani.

- Ognjene, jako lepo, jako sigurno, samouvereno, iz kruga u krug sve bolji i bolji, odličan odabir pesama, svi smo bili veseli, nasmejani, veselili se - rekla je Viki.

- Odavno nismo čuli ove pesme, baš mi je drago, verotno ti je mentor pomogao, žao mi je što nisi mogao da vidiš koliko si nas razgalio, mnogo lepo pevaš, ovo je bilo bez greške. Reci mi da li smatraš i osećaš da je tvoje mesto u finalu - navela je Jelena.

- Najiskrenije da, zato sam i došao - rekao je Ognjen.

- Kad neko ovako peva, ima pravo da ima ovakvo samopouzdanje, pored male Darije, Bosanac u tebi ima jednog od najjačih kandidata u ovom takmičenje, ima velikog Ognjena i malu Dariju - rekla je Jelena.

- Meni se sve sviđa, zasluženo sva četiri da, daleko ćeš dogurati što se tiče ovog posla i takmičenja - rekao je Desingerica.

- Meni je bilo toliko lepo, bez obzira na moje godine, majka je majka, i meni su ispod ovih naočara suze krenule, bilo mi je baš onako teško, bravo dečko, bravo moj dečko, ako si meni suzu poterao, veliki si uspeh napravio - rekao je Bosanac.

