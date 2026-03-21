Izgledaš kao KLOZETARKA: Nikad žešći sukob Karleuše i Viki, od njihove svađe TRESE SE STUDIO! (VIDEO)

Nisu se suzdržavale nimalo.

Nakon nastupa Harisa Kajevića došlo je do žestokog verbalnog okršaja između njegove mentorke Jelene Karleuše i Viki Miljković.

- Program je promašio tebe ili si ti promašio pesme. Ti si u ovim pesmama pokazao sve stvari koje nisi imao do danas, druga pesma puna falša, najniži tonovi e, e ,e... Ljuba ravan, uopšte mi se nije dopalo - rekao je Bosanac.

- Sinoć sam primao deksazon, da me malo popusti, na probi sam spustio pesmu pola tona, inače pevam u originalu, evo i sad su mi suva usta, ovo je maksimum bio za danas sa ovakvim grlom - rekao je Haris.

- Rekao mi je da je hteo čak i prosto da ne dođe, jedva govori - navela je Jelena.

- Kakva je ovo lažovčina, kaže rekao joj pred takmičenje, a kasnila sat vremena - naveo je Despić.

- Ja nisam lažovčina, sada se izvini, ćelava spodobo - rekla je Jelena.

- Ko ovde priča o vaspitanju kad vi njega mnogo više vređate nego on vas - rekla je Viki.

- Drveni advokat se javlja, javila se osnažena, okuražila se u ovom takmičenju zbog Despića, nemoj da ga braniš jer ispadaš smešna, da ne kažem glupa jer si to svakodnevno. Žiri ne voli kad se kandidati vade za bolest - rekla je Jelena.

- Je l' mogu ja posle Bosanca - pitala je Viki.

- Ne možeš - odbrusila je Karleuša.

- Ti ćeš da mi kažeš - brecnula se Viki.

- Nismo u Vrtopu da mi tako odgovoriš, te forice prolaze u Vrtopu - rekla je Jelena.

- Ona priča gluposti, ona sanja Despića, Despić joj je noćna mora - rekla je Viki.

- On može da se brani sam, ne treba mu jedna nestručna advokatica iz Vrtopa, ti si na ivici tragikomedije. Ti ne bi postojala u ovom takmičenju da se ne kači na Despića - rekla je Jelena.

- Sve što priča misli kontra, ti da se ne kačiš na Despića ne bi postojala, ne možeš da podneseš što je on dominantniji ovde, harizmatičniji - rekla je Viki.

- Da ti nije Despića, bila bi i dalje vreća za udaranje. Mnogo si se rask*rčila Viki, a ne stoji ti. Ti si Vrtop na steroidima. Ja najviše volim da se bavim sa Viki, to mi je hobi, to mi je kao šutiranje vreće - rekla je Jelena.

- Samo što ja nisam vreća, ja sam malo veća, malo žilavija od nje, malo veći zalogaj, krupan koji ona ne može da proguta tako lako - rekla je Viki.

- Ti si malo veća vreća, čak mi neprijatno da te više mažem - rekla je Karleuša.

- Ovo večeras što smo čuli nije bilo dobro, ali ja sam imala tu čast, dođem pre svih da počistim pre nego što oni dođu - počela je Viki.

- Ti čistiš ovde? Tako i izgledaš - rekla je Jelena.

- Jeste, to je jedno pošteno zanimanje, ja sam žena za kuću, i domaćica i majka i žena - pričala je Miljković.

- I klozetarka, tako i izgledaš - rekla je Jelena.

- Ja sam žena za kuću, a ti Jelena, je l' možeš da kažeš da si žena za kuću - rekla je Viki.

Autor: R.L.