Krš i lom u PZ zbog Elsana Pilice! Pale brutalne reči između Jelene i Desingerice: Ti nisi pevač, pa ne znaš! (VIDEO)

Ne smiruju su!

Sledeći kandidat ove večeri bio je Elsan Pilica, koji se predstavio pesmom Sinana Sakića "Otvaram ti dušu", a njegova mentorka je Viki Miljković.

On je potom izveo i pesmu Esada Plavog "Suđeno nam nije", a žiri sa njim nije imao dileme - sva četiri da i direktan prolaz u peti krug.

- Jesam glasala, ovo je bio ne kredit, nego otplata kredita starog deset godina. U prvoj pesmi se nije sastavio, zašto dve strofe, tri refrena, jedva sam dala da - rekla je Jelena.

- Je l' bio bolji od Cekića - pitao je Desingerica.

- U totalu da, u prvoj pesmi je Cekić unakazio Šabana. Meni se sviđa Pilice i kako ti pevaš i kako izgledaš, imaš nešto specifično u tim očima, specifičan si lik, prepoznatljiva pojava, obratim pažnju na tebe, ima nešto u tebi, sviđa mi se čak i kako se zoveš i prezivaš, predodređen si da budeš poznati pevač. Ovo je možda bilo jedno od tvojih lošijih izdanja, na najveći mogući kredit sam dala da, jer si ti meni simpatičan. Sad vidimo da svi najveći favoriti jedan po jedan pokazuju psihološki pritisak - rekla je Jelena.

- Pokazuju bahatost, navikli su na binu, pada im motivacija, jer imaju svoje zauzeto mesto, to je njihov teren, isključe emociju - naveo je Desingerica.

- Što su bliži glavnoj nagradi, tako neki od njih pokazuju da nisu za velike stvari i veliku igru - rekla je Jelena.

- Isključe motivaciju, ljubav prema muzici, i to se zove bahatost - rekao je Desingerica.

- Zaćuti molim te, nemoj da ustajem. Veliki vam je ulog, a to je što idete ka finalu, kreće frka. Ja radim ovaj posao već 30 godina, mnogi od njih, vrhunski pevači su pali ovde i nisu ništa napravili, to je strah od uspeha, nisu sposobni da podnesu veliki pritisak koji ovaj posao nosi. Sad vidimo brutalne pevače koji pokazuju sve lošije i lošije, prpa je idu ka finalu. Prvo sve vreme ti je pucao glas, fraze rogobatne, ne otvaraš usta, Viki obećala si mu da ćeš mu otvoriti vokal, sad sam ti opet progledala kroz prste. Ja volim nesavršeno pevanje kad me dotakne, ovde me ništa nije dotaklo, ovo je kredit kao kuća - rekla je Jelena.

- Ne bih se složio, ima pristiska, ali manji mu je pritisak sad nego kad je tek došao. Sad su odomaćeni, možda nedostaje motivacije, osećaju se sigurnije - rekao je Despić.

- Ti Despiću nisi pevač, pa to ne znaš, oni od treme i promuknu - rekla je Jelena.

- Odličan ti je vokal, odlično pevaš, meni si vrhunski samo ti je danas najgore izvođenje - rekao je Desingerica.

- Elsane, da li psihološki pritisak kroz krugove sve veći - pitala je Jelena.

- Naravno da da, izloženi smo velikom pritisku, nije bahatost, nego odgovornost, želimo da pokažemo najbolje što možemo - rekao je Elsan.

