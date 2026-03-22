Pavle Petković zaigrao sa Karleušom, Desingerici pozlilo: Daj mi veštačko disanje! (VIDEO)

Ovo je bilo jako zanimljivo.

Sledeći kandidat ove večeri bio je Pavle Petković, koji je ovoga puta otpevao pesmu "Hilton hotel, Barça" koju u originalu izvodi Nući, a njegova mentorka je Zorica Brunclik, a večeras je na njenom mestu Đani.

Pavle je nakon ovbga izveo i numeru Olivera Mandića "Ako lažem tu me seci", a žiri je glasao na sledeći način - da od Karleuše i Viki, a ne od Bosanca i Desingerice. Inače, Jelena je izašla sa Pavlom na binu i plesala zajedno s njim u drugoj pesmi.

- Ali Jelena, koliko je labilna, malo pažnje da joj daš, ona se otopi. Pročitao sam po njenom pogledu - rekao je Desingerica.

- Ko te nagovori da pevaš prvu pesmu, to je nešto najlošije što sam čuo, ništa nisam čuo, druga pesma Oliver Mandić - Nisam kreso šest meseci - krenuo je Bosanac.

- Nemoj da pričaš - dobacila je Jelena.

- Koga ti zezaš zemljače, zato si dobio ne, izbor pesama katastrofa, ko ti je to naturio, on je kriv - rekao je Bosanac.

- Ja sve mislim kontra, ja to čujem što čujem - počela je Viki.

- Viki je moderna iz Vrtopa je moderna strašna - rekao je Bosanac.

- I tamo žive ljudi, nisu majmuni, nisu ni gluvi - navela je Viki.

- Ne možeš da glasaš u ono što se ne razumeš - rekao je Bosanac.

Desingerica je onda krenuo da kašlje, a Bosanac mu je poručio "Crkni".

- Za razliku od Bosanca ja znam ko je Nući, napokon si pronašao svoj fazon, stvarno mi se dopalo. Druga pesma je fenomenalna, meni se dopala, dala sam ti glas i svaka ti čast - rekla je Viki.

- Meni je odabir pesama bio fantastičan, i ne treba da pevaš drugu vrstu muzike, ovo je muzika za tebe, ova Nućijeva pesma je baš dobra za takmičenje. Ova druga pesma mi je bomba, niko nije poverovao da nisi kreso šest meseci, ali je nastup bio dobar, ja znam kako bih ja tebe spremila, dala sam ti da da malo poguram - rekla je Jelena.

Desingerica je ponovo počeo da kašlje, pa je tražio od Jelen pomoć.

- Šta ti je demonu, pomozi čoveku, stavi usta na usta, veštačko disanje - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.