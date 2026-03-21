Pusti te FAŠISTIČKE FAZONE! Bosanac zapretio Viki, ona mu pokazala zube: Sto puta ponovljena laž postane istina! (VIDEO)

Haos oko Elsana.

Nakon nastupa Elsana Pilice, koji je inače dobio sva četiri da, došlo je do žestokog okršaja izmađu članova žirija. Nakon Jelene i Desingerice, u verbalni obračun ušli su i Elsanova menortka Viki i Bosanac.

- Ti si jedan odličan kandidat, vrlo vaspitan, vrlo uglađen, mene to raduje da i kroz taj način braniš muziku. Šta je problem, vokalizacija kroz zube koju ima Sinan, ne znači takva dikcija, ti si dikcijski skrenuo, drugi problem, ti imaš fantastičnu boju, a taj manir ti je prešao kod Esada Plavog, vodi računa o tome, to će te koštati. Pevaš sve isto, Sinan kad peva dvojku, to nema veze sa ovim, ja ne znam kako ti pevaš, kakav je tvoj avaz - rekao je Bosanac.

- Što se tiče dikcije, u pravu si, ali to je njegov stil i njegov manir pevanja - rekla je Viki.

- Onda je on loša kopija originala, onda ne pevaš svojim glasom - rekao je Bosanac.

- Sto puta ponovljena laž postane istina - istakla je Miljkovićka.

- Pusti ti te fašističke, gebelsovske fazone koje kotistiš, to nije korektno - rekao je Bosanac.

- A ti možeš da pričaš i to je korektno, ti možeš da pričaš do sudnjeg dana, svaka ptica svojim glasom peva, on peva svojim glasom, kako možeš da mu izvadiš pevalicu, to nije tačno, on ima svoj stil i pusti ga da formira svoj stil - rekla je Viki.

- Rekao sam da kopira Sinana Sakića, a svaka kopija je lošija od originala, on treba da nađe svoj način pevanja, da nađe svoju boja glasa. Ako ne bude isto pevao kao Sinan, ispada, ne peva on kao Elsan - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.