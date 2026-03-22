Bićeš izbačen, nauči se pristojnosti! Nikad veći sukob Bosanca i Desingerice, Dragan NAPUSTIO SVOJU STOLICU! (VIDEO)

Neće da ga sluša.

Nakon nastupa Roberta Selingera došlo je do velike svađe između Bosanca i Desingerice.

- Prva pesma ti je odlična, koketirao si. Otpevao si za desetku. E sad dolazi onaj teži deo, strofa u pesmi "Motori", bio si nizak, to ovi koji ne čuju sad će čuti, bio si pun energije i snage. Jedan komentar ovog providnog (Desingerice), to kažu pevači i polupevači, koji je rekao Jeleni dobila si četiri glasa, kao da je ona pevala, ne Jelena nego si ti dobio četiri glasa, Jelena je usputna stanica, kao i ja - rekao je Bosanac.

- Ne, ne, ne - prekinuo ga je Desingerica.

- Nemoj da pričaš, bićeš izbačen, budi pristojan, idi kući, nauči se pristojnosti, drži viljušku i nož! Neću da te slušam, ti si jedna neznalica

- A ti si jedan šaban - rekao je Desingerica.

- Hajde šabane jedan, neznalice jedna - rekao je Bosanac, a onda i napustio svoju stolicu.

Autor: R.L.