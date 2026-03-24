Nedostaje mi: Bojana Lazić o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik, otkrila da li se čula sa njom i šta joj je Kemiš rekao (VIDEO)

U jeku jedne od najgledanjih sezone "Pinkove zvezde", razgovarali smo sa voditeljkom najpopularnijeg muzičkog takmičenja u zemlji i regionu, Bojanom Lazić.

Tokom razgovora sa Bojanom, ona je govorila o Zorici Brunclik i njenom zdravesvenom stanju, ali i o pevačima koji su menjali Zoricu u crvenoj stolici.

Zorica nije bila na snimanjima neko vreme. Menjala je Rada Manojlović, menjao je Đani. Kako su se oni snašli u toj ulozi?

- Đani na svoj način, Rada takođe. Ali meni Zorica jako nedostaje. Ja jedva čekam da se ona vrati. Kemiš je, naravno, adekvatna zamena. Ali mi nije niko kao Zorica. Nekako sam se navikla od samog početka. Nema onog pogleda u nekim situacijama. Ja obožavam kakav ona ima i stav, i držanje. I koliko je elokventna žena. I kada god je nešto pitaš, to je tako konkretno, koncizno. U svemu ima meru. I, naravno, ima ozbiljnu težinu kada je u pitanju takmičenje Pinkove zvezde. Tako da jedva čekam da se vrati. I zaista joj želim brz oporavak. I iz dana u dan uvek pitam kako je.

Jesi se čula sa njom?

- Nisam, ali, naravno, sve vreme sa Kemišom imam kontakt. Mnogo mi je bilo drago kada mi je prišao Kemiš na snimanju i rekao mi: „Hvala ti mnogo što nas podržavaš.“ I puno te pozdravila Zorica. Tako da, negde mislim da oni to svi kao porodica prate. I ja njih poznajem godinama. Pre dve godine smo Vaskršnju emisiju radili u njihovom domu. Upoznala sam sve članove porodice. Sa njenim ćerkama sam radila, nekada na nekim drugim televizijama. Tako da su mi svi jako dragi. skreno, nadam se da će Zorica što pre da se vrati, jer stvarno nedostaje. Ja ne mogu ni Kemiša da zamislim bez Zorice, ni Zoricu bez Kemiša na snimanju. Oni su u Šimanovcima uvek zajedno, tako da mi je to dosta neobično.

Reci mi, moram da te pitam za situaciju kada je Kemiš napustio emisiju. Malo ko je to komentarisao. Da li misliš da bi Zorica drugačije reagovala kada se pojavio kandidat sa roze kosom u rozom delu koji je pevao njenu pesmu, kada se Kemiš posvađao sa Desingericom? Da li misliš da bi se osetila uvređenom ili bi joj možda bilo smešno i shvatila šta je Desingerica hteo da uradi?

- Znaš šta ja mislim, iskreno da ti kažem? Isto kao kada sam ja imala konflikt sa Desingericom – prosto, mi danima kada snimamo tamo, od ujutru do uveče, jako smo umorni. Iscrpljeni. I onda, znaš, kad si umoran, iscrpljen, nervozan, sve ti u jednom momentu smeta. I onda ti fali neka mala situacija da se dogodi i da to bude kap koja je prelila čašu. Konkretno, kod Kemiša, možeš da zamisliš kako je njemu bilo – došao je tu da menja Zoricu. Zna kakvo je njeno zdravstveno stanje, zna gde je ona, zna šta će se sve dešavati u narednim danima, a pritom zna i od ranije kako se Desingerica ponašao prema Zorici. Tako da mislim da je to sve skup svega i da je samo taj kandidat bio neka kapisla i da se sve to dogodilo.

To si sad pomenula – Desingerica i Zorica. Ja moram da te pitam, ti si, da kažem, oči u oči, bila u milion situacija. Par puta se desilo da se Zorica od srca nasmeje Desingerici.

- To je kod svih nas tako, on je beskrajno simpatičan, ali nekad...

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.Brajović