Dobila 101 ružu od novosadskog biznismena: Voditeljka Pinkovih zvezda ne skida osmeh s lica (FOTO)

Nije krila oduševljenje!

Voditeljka muzičkog takmičenja ''Pinkove zvezde'' i emisije o poznatima ''Premijera - Vikend specijal'' Bojana Lazić pohvalila se na svom profilu na Instagramu prelepim iznenađenjem koje joj je, kako saznajemo, priredio biznismen iz Novog Sada.

Naime, Bojana je pozirala u jednom elitnom restoranu sa buketom od 101 crvene ruže, a osmeh joj nije silazio s lica.

Podsetimo, u jeku jedne od najgledanjih sezone "Pinkove zvezde", razgovarali smo sa voditeljkom najpopularnijeg muzičkog takmičenja u zemlji i regionu, Bojanom Lazić. Tokom razgovora sa Bojanom, ona je govorila o Zorici Brunclik i njenom zdravstvenom stanju, ali i o pevačima koji su menjali Zoricu u crvenoj stolici.

- Đani na svoj način, Rada takođe. Ali meni Zorica jako nedostaje. Ja jedva čekam da se ona vrati. Kemiš je, naravno, adekvatna zamena. Ali mi nije niko kao Zorica. Nekako sam se navikla od samog početka. Nema onog pogleda u nekim situacijama. Ja obožavam kakav ona ima i stav, i držanje. I koliko je elokventna žena. I kada god je nešto pitaš, to je tako konkretno, koncizno. U svemu ima meru. I, naravno, ima ozbiljnu težinu kada je u pitanju takmičenje Pinkove zvezde. Tako da jedva čekam da se vrati. I zaista joj želim brz oporavak. I iz dana u dan uvek pitam kako je.

