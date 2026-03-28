Razjasni mi ŠTA JE ZVEZDA! Kemiš zagrmeo na Karleušu zbog sedamnaestogodišnjeg Alekse Markovića! Ne da na svog kandidata! (VIDEO)

Nije joj prećutao.

Sledeći kandidat ove večeri bio je sedamnaestogodišnji Aleksa Marković, koji je ovoga puta otpevao pesmu Šabana Šaulića "Golubica", a njegova mentorka je Zorica Brunclik, a večeras umesto nje tu je Kemiš.

Nakon ovoga, Aleksa je zadržao isti stil i zapevao još jednu Šabanovu pesmu "Gde ste sada drugovi". Potom je i žiri glasao, on je dobio samo jedan pozitivan glas od Desingerice.

- Dosta si ublažio ono što smo pričali, dosta je to bolje, sigurno nisi da te sad izbacimo sa četiri ne, to bi bila glupost, da može bolje, može sigurno, ali sad je peti krug već, ozbiljno mačevanje, neka oni zamere druge stvari, a ja sam sve vreme čekao tu energiju, ne možeš da onako okolišaš da ne znaš šta ćeš od sebe od dosade, moraš malo da manipulišeš, ali sigurno mi nije za četiri ne, da te pošaljemo kući - rekao je Desingerica.

- Direktno treba da ispadne samo ko nema veze sa ritmom, ali Aleksa ovo nije bilo dobro, ti si mlad momak, imaš prostora da napreduješ, ali od početka takmičenja ja nisam videla tvoj napredak. Stojiš u mestu. Prvu pesmu si iskasapio, kao da nisi jeo, nema glasa, nema vokala, nema ničega, u refrenu si se otvorio, pojavio se glas, ali mi smeta taj tvoj grub vibrato na ravnim tonovima, ja ne volim da maltretiram ljude, da se pravim mnogo pametna, samo hoću da ti pomognem da postaneš komercijalniji, da neke stvari središ i rešiš. Druga pesma je malo bolja bila, ali sve ukupno nije mi se dopalo - rekla je Viki.

- Ti izlgedaš kao neki starmali, ne mogu da spojim tvoje godien sa tvojim izgledom, imaš dlake po licu, i lančiš i stomačiš, taj stajling, ponašanje, kao da imaš 25 godina, momak zreo, a ti imaš godina kao moja ćerka, šta god bih rekla bilo bi nefer prema nekome ko je ipak maloletan. Ali iskreno, za svoje dobro, ovo je večeras bilo tvoje najgore izvođenje do sada, sve vreme si bio u falšu, nešto se desilo. Ti si na početku bio moj favorit, sladak, nasmejan, razdragan, nešto se desilo, srušio ti se svet, energija ti se promenila. Ti si se ugasio, ne emituješ ono što si emitovao na početku. Sa ovakvim emitovanjem ne mislim da možeš da budeš zvezda. Želim da probudiš to u sebi i da budeš zvezda - rekla je Jelena.

- Amaterski, nespremljeno, malo falša, sve u svemu nije dobro - rekao je Bosanac.

- Ja želim da se razjasni šta to znači biti zvezda a šta ne biti zvezda. Jedina ti Jelena upotrebaljavaš taj izraz, objasni kome da damo da a kome ne - pitao je Kemiš.

- Neko ko pleni harizmom, energijom, ko te zakuje pogledom, oduševi, ostavi bez daha, želiš da ga slušaš, da ga gledaš, ima iks faktor, ovaj dečko ne da to ne emituje nego se gasi. Zvezda je Zorica Brunclik, neko ko izađe izazove emociju - navela je Jelena.

- Da li znaš kako je Zorica Brunclik sa 17 izgledala i pevala? On ima 17 godina - rekao je Kemiš.

- I tada se znalo da će biti zvezda - rekla je Jelena.

- Danas mora da ima kontroverznog binismena uz sebe pa će biti zvezda. Jelena priča svoje individualno doimanje - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.