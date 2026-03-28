RAT EPSKIH RAZMERA! Desingerica i Karleuša urlaju iz petnih žila: Za tri godine sam napravio više nego ti za CELU TVOJU KARIJERU! (VIDEO)

Sve joj sasuo u facu!

Nakon nastupa Ane Jokić došlo je do nikad žešćeg sukoba između Jelene Karleuše i Desingerica. Naime, Karleuša je Ani poželela da ima karijeru koja će trajati, pa potkačila Desingericu da mu pesme traju par nedelja, zbog čega joj je on žestoko odbrusio.

- Kemiš me je malopre u emisiji pitao šta po meni znači kad kažem zvezda, smatram da je Ana buduća zvezda jer ima sve predispozicije koje neko danas, u 21. veku treba da ima, prvo strašna je riba, mlada, napredovala je najviše u ovom takmičenju od svih kandidata zajedno, u prvoj pesmi si me učinila jako ponosno, bravo, jako lepa emocija. Drugo, ti pevaš, lepa si, mlada si, fantastično igraš, savršen paket ima sve predispozicije da bude zvezda. Ono što ja tebi želim Ana, u 2026. godini svedoci smo užasa koji se snima na Balkanu, snimaju se takva neopevana s*anja, muzika je dodirnula u smislu kvaliteta ne dno, nego je dno našlo svoj podrum. Ja tebi želim da snimiš hit i hitove kakvi su bili pre deset, dvadeset i trideset godina, jer današnje s*anje ne želim nikome - rekla je Jelena.

- Imaš i bolje, Jelena, ne mogu da se složim - pobunio se Desingerica.

- Te pesme koje ti snimaš traju bukvalno 15 dana i moraš opet da snimiš nešto - rekla je Karleuša.

- Pile moje lepo, ja mogu da ti pokažem katalog koje slušanje ima - vikao je Despić.

- Ja ne znam nijednu tvoju pesmu. Daj mi jedan balkanski hit - rekla je Jelena.

- Sve su balkanski hitovi, ja napravim hit za deset dana, traje ceo život, hoćeš da ti pokažem statistiku - istakao je Desingerica.

- Vidimo se za godinu dana Despiću, za godinu dana ćeš snimiti još sto pesama jer moraš, jer nemaš jedan evergrin hit. Ja njoj želim jedan koji će trajati ceo život - rekla je Karleuša.

- Žao mi je što si neinformisana. Donesi papire i ti i ja pa da vidimo gas! Tata, razumeš, ja za deset dana imam pregleda kao neko za deset godina - rekao je Despić.

- Jedino merilo vrednosti je trajanje, a ti trajanje moraš da dokažeš, žao mi je - rekla je Karleuša.

- Od kad sam krenuo da izbacujem pun gas trajem - naveo je Desingerica.

- Ti tek treba da dokažeš ko si i šta si, a sediš sa ljudima u žiriju koji su se dokazali decenijama, e ja to njoj želim - rekla je Jelena.

- Merilo je lova - istakao je Despić.

- Pa šta ti misliš ko više zarađuje od muzike, ti ili ja, ja a ne ti, razultati su trajanje, hoću da se vidimo i sledeće godine, ja ti to želim - navela je Jelena.

- Hoćeš da vidimo statistike, da vidimo ko je tata ove igrice - rekao je on.

- Jedan moj hit je veći od svih tvojih hitova, jer ja imam evergrinove - rekla je Jelena.

- Neka ti cela karijera bude kao moje tri godine, tata igrice, ja preskočio. Trajaće koliko ja hoću, to je razlika. Ti imaš sto godina iza sebe, a ja samo tri godine, ja gazda, za tri godine napravio više nego ti celu karijeru - rekao je Desingerica.

- Gađaš žene godinama, koliko imaš godina, da ti objasnim koliko ja imam. On je mator konj i klince na foru hvata. Ja tebe više gotivim od Viki, ja te najviše gotivim i želim ti da traješ još 150 godina - rekla je Jelena.

- Ja sam tu došao na razgovor za posao da dižem rampu i Žeks mi rekao: "Jao što si lep, aj dođi u emisiju", ja nemam hit - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.