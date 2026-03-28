POKIDAO! Stefan Cekić RAZVALIO, sa sva četiri DA prolazi direktno u šesti krug: Ti si moj favorit od svih Despićevih kandidata (VIDEO)

Oduševio sve!

Stefan Cekić sledeći je takmičar ove noći, koji se predstavio pesmom Šerifa Konjevića "Nisam te ponizio", a njegov mentor je Desingerica.

Nakon ovoga, Stefan je otpevao i pesmu Harisa Džinovića "Odlaziš od mene", a žiri kod njega nije imao dileme - sva četiri glasa i direktan prolaz u šesti krug.

- Tvoj najlošiji nastup, prva pesma, šta je bilo... Ja sam samo popravio glas, zato što si dobro do sad pevao, a ovo je grozno. Ne hvataj se ti pesama, ili pevaj na ekavici, ili na jekavici, jedno ili drugo, najlošiji tvoj nastup, trileri, Šefir samo u visinama, nisi vežbao - rekao je Bosanac.

- Ti si Despićev najbolji kandidat, ti si moj favorit od svih njegovih, baš si dobar, ima nešto u tim tvojim očima - rekla je Jelena.

- Ali ima devojku - rekao je Desingerica.

- Kad neko ima tako specifične oči, ima tu neku predispoziciju da bude zvdezda, ta prodornost, ta zverkica, ti si zverkica. Samim tim što si izabrao Despića, znači da imaš tu energiju u sebi. Ja najbolje znam šta znači kad uhvati kašalj u tim visokim lagama. Ali četiri da govori da mi tebi verujemo i da mislimo da si ti za ozbiljniji krug takmičenja, stomak si pustio, ali nema veze - dodala je Jelena.

- Ja rekoh da i sad moram da kažem nešto najlepše, a ne nešto ružno. Kako neko da da, pa kaže ništa nije valjalo. Sutra kad bih ti ja napravio pesmu bio bi zvezdu preko noći, svi pričaju bezveze ti si top, bravo sine, očistio si ovaj zvučnik proradio odmah - rekao je Kemiš.

- Istina je negde između, ja tebe volim kao kandidata, ti si najbolji Despićev kandidat, ali ovo večeras nije bilo tvoje najbolje pojavljivanje - rekla je Viki.

Autor: R.L.