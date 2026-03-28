Ako se udam još jednom, TI ĆEŠ DA MI PEVAŠ! Ognjen Inđić ponovo dokazao zašto je jedan od favorita, Jelena ga već rezervisala! (VIDEO)

Bio je genijalan.

Ognjen Inđić naredni je kandidat koji je izašao na veliku scenu "Pinkovih zvezda" ove večeri, koji se predstavio pesmom Harisa Džinovića "Pariške kapije", a njegov mentor je Bosanac.

Nakon ovoga, Ognjen je izveo i pesmu Predraga Živkovića Tozovca "Oči jedne žene", a onda su usledili glasovi - sva četiri da za njega i direktan prolaz u šesti krug.

- Ima Bosanac top kandidata, ali ti si dečko bomba, prvi ton kad si pustio u prvoj pesmi ja sam rekao ovo je top, ovo je ludilo, stvarno si bomba, ako se udam još jednom na svadbi mi ti pevaš, ako do tad ne budeš imao neku veliku cenu, a želim ti to, neki popust za nas jadnike iz žirija. Iz kruga u krug stvarno si bomba - rekla je Jelena.

- Kad je prvi ton krenuo ja sam posle par sekundi dao da, on takvu boju ima, ja volim takve glasove, volim kad uđe tako ubedljivo, bravo i ja mislim da ćeš daleko da doguraš - rekao je Kemiš.

- Ma Ognjen je fantastičan, iz kruga u krug sve bolji i bolji, vrlo čvrst, stabilan temeljan vokal, interpretacija sve na mestu, imaš emociju imaš dušu da me dotakne - rekla je Viki.

- Je l' imaš Ognjene devojku? Nemaš? Hitno da nađeš devojku, ja ti želim jednu divnu devojku i divnu emociju - rekla je Jelena.

- Sve su rekli, nema šta, četiri da sve govori, bio si odličan brate moj - rekao je Desingerica.

- Ognjen peva onako kako bih ja voleo da peva, sve što sam producirao radio sam da tako otprilike pevaju, pevanje i nastup svakog iole muzikalnog čoveka su prva četiri takta, između to prolazi, ali kad kreneš to kupuje i kraj. Ognjene čestitam ti, nemamo mi šta više vežbati, najbolje odmah u finale da te postavimo - rekao je Bosanac.

